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少女海邊拍抖音驚見發臭行李箱 警方到場打開見屍體
若在戶外見到任何詭異的袋子或行李箱，發覺任何異狀，最好通知警方，以免危及安全或受到驚嚇。美國一群少女在海邊拍攝抖音影片，在石頭堆發現一個黑色行李箱，她們原以為裡面會有錢，未料打開後驚見一個發臭的塑膠袋，少女被眼前一幕嚇壞立刻通知警方，事後員警也在附近水域發現另一個行李箱，證實內部確實有裝著屍體。
根據英國「每日郵報」報導，美國華盛頓西雅圖海邊近期被發現有屍體被裝在行李箱中，一群少女在杜瓦米甚頭（Duwamish Head）海濱拍攝抖音影片，並意外地在石頭堆上發現一個黑色行李箱，原本她們還開玩笑地以為裡面會有錢，但打開後只見一個黑色塑膠袋，發出濃濃臭味。
少女們驚嚇之際立刻打電話報警，員警到場後發現裡面確實裝著屍體，而他們也在附近水域發現了另一個同樣裝有屍體的行李箱，事後該位少女也在20日將影片上傳至社群，並寫道「發生了一些創傷性事件，改變了我的生活」。
@ughhenry
Something traumatic happened that changed my life checkkkk 😐🥺 @natthecvt ##fyp ##viral ##crime ##murder ##randonautica ##randonauting ##scary ##washington♬ Creepy, scary, horror, synth, tension - Sound Production Gin
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