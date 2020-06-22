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敗象？川普周日造勢會場 逾1.9萬座位來不到6200人
美國總統川普周六（20日）在奧克拉荷馬州土沙舉行數個月以來的首場競選造勢大會，根據該市消防隊發言人，參加者不到6,200人。會場總共有逾1.9萬個座位，也就是說出席人數連三分之一都不到。
川普競選陣營怪罪「激進抗議人士」擋住入口，迫使川普取消預定稍早舉行的戶外演講，儘管少有證據顯示，會場外約100名示威者真的阻止了任何人。
根據彭博資訊，一些座位空置的原因可能是根本無意前往的青少年抖音用戶預約保留了門票和座位，故意讓川普難堪。
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