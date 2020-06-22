敗象？川普周日造勢會場 逾1.9萬座位來不到6200人

「黑人的命也是命」在全美燎起的示威也波及到邦聯將領、蓄奴者，華盛頓特區南方邦聯派克將軍(Albert Pike)雕像是最新的一座；示威者拖倒派克雕像，並點火焚燒，群眾更圍繞著燃燒的雕像，唱誦「沒有正義，就沒有和平！」以及「不要讓種族主義者當警察！」

2020-06-21 17:24