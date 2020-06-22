美司法部長罵美企重私利勝國家利益 美中競爭時助中國

經濟日報 / 編譯季晶晶／即時報導
美國司法部長巴爾。路透
美國司法部長巴爾。路透

美國司法部長巴爾（William Barr）在福斯新聞台新聞節目Sunday Morning Future預錄播出的專訪中指出，雖然美國總統川普力抗中國想在5G等領域超越西方的嘗試，但美國企業已經成為尾大不掉的問題，一些美國企業把一己之利置於國家利益之上，在中美經濟和技術主導權的競爭裡協助中國。

他說：「他們沒有長遠的眼光，沒有保持美國強盛的國家觀念。」

巴爾沒點名任何一家公司，但將美國商界的部分企業形容成忘恩負義之輩，因為「他們之中很多人願意犠牲公司長期的生存能力，換取短期利潤，好拿到股票期權、出入高爾夫度假村」。

巴爾的談話圍繞著川普政府努力在美國和全球各地壓制中國的影響力，以及川普「美國優先」的競選主軸。他的主張包括「打壓」那些「被派來參加我們關鍵技術計畫」的中國研究人員，也敦促西方國家「團結起來」使用芬蘭諾基亞和瑞典易利信的5G平台，以排除華為。

巴爾回顧二次世界大戰時美國團結對抗納粹德國的歷史，他說美國企業也許忘記應對美國效忠。

他說：「你知道嗎：今天我們不講德語是因為以前的美國企業不願意。他們與美國站在一起。所有的特權、利益、穩定、法治、獲利能力，無論是公司還是個人，都來自這個國家的實力。」

川普 瑞典

延伸閱讀

在川普拋棄名單裡 台灣會是下一個庫德族？

白宮貿易顧問：沒聽過川普要求習近平助連任

波頓：只要川普還是總統 台灣在背棄清單名列前茅

下令放慢檢測 川普稱新冠肺炎「功夫感冒」

相關新聞

波頓：只要川普還是總統 台灣在背棄清單名列前茅

美國前國安顧問波頓新書「事發之室：白宮回憶錄」預定廿三日上市，本報昨天取得新書內容，波頓在書中敘述美國總統川普同意售台Ｆ...

坐不滿1萬9…川普造勢大會「漏風」

美國總統川普廿日在奧克拉荷馬州土耳沙體育館舉行造勢大會，是三月二日美國新冠肺炎疫情升高以來川普首度舉辦他的招牌造勢活動。...

波頓爆貿易談判歷史攻防 習近平引二戰堅持底線

美國白宮前國安顧問波頓新書「白宮回憶錄」中，對美國總統川普和中國大陸國家主席習近平在峰會交手過程有第一手描述。根據波頓觀...

下令放慢檢測 川普稱新冠肺炎「功夫感冒」

美國總統川普廿日在奧克拉荷馬州土耳沙舉行新冠病毒疫情爆發以來首場造勢大會，他在演說時疑似失言，宣稱已下令政府官員放慢病毒...

拜登上月募款 贏川普兩億

美國總統川普拚連任的競選團隊廿日表示，川普和共和黨全國委員會五月募款所得為七千四百萬美元（約新台幣廿二億元），低於民主黨...

波頓爆軍售案內幕 川普吩咐「悄悄賣台灣F-16」

美國前國安顧問波頓新書《事發之室：白宮回憶錄》預定23日上市，本報21日取得新書的重點內容，波頓在書中敘述美國總統川普勉強同意售台F-16後，指示波頓「悄悄」執行。

波頓新書爆料 習近平要求川普不讓蔡總統訪美

白宮前國家安全顧問波頓在即將出版的新書中爆料，中國國家主席習近平曾強烈要求川普審慎處理台灣議題，在大阪G20高峰會時更直...

1死1傷…西雅圖占領街區爆槍擊 警一度受阻未及捕嫌犯

遭到無政府主義者「占領」多日的西雅圖市20日清晨2點30分左右發生槍擊案，造成占領區內的一名19歲男子死亡、另一人重傷的悲劇；警方獲報馳援，卻遇上「國會山占領區示威」(Capitol Hill Occupied Protest，簡稱CHOP)人群阻擋，延誤救治傷患及逮捕嫌犯的時機。

多地邦聯領袖雕像被移除…華府推倒焚燒、北卡州長下令拆

「黑人的命也是命」在全美燎起的示威也波及到邦聯將領、蓄奴者，華盛頓特區南方邦聯派克將軍(Albert Pike)雕像是最新的一座；示威者拖倒派克雕像，並點火焚燒，群眾更圍繞著燃燒的雕像，唱誦「沒有正義，就沒有和平！」以及「不要讓種族主義者當警察！」

川普帶頭違反防疫規定？邀英國脫歐黨黨魁參加造勢

英國脫歐黨黨魁法拉吉20日出現在美國總統川普奧克拉荷馬州土爾沙市造勢大會的後台，顯然違反美國禁止英國人入境的防疫規定，美...

熱浪、疫情襲全美 大城市面臨夏日「雙重挑戰」

夏季還沒正式開始，全國好些地區已傳出破紀錄的高溫；政府發現，平常時保護人們免於中暑問題的辦法，比如開放灑水公園，目前與防治新冠疫情的措施兩相牴觸，這類衝突的發生頻率，接下來只怕會更形嚴重。

川普土耳沙造勢 6工作人員確診 專家擔憂疫情擴散

川普總統20日晚在奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)BOK體育館(BOK Center)舉行萬人以上的室內政治造勢大會，而當地新冠肺炎確診個案數量正在飆高；約有10萬人從四面八方的各州到土耳沙市參加造勢等活動，而川普支持者大多沒戴口罩；許多衛生專家把這場活動視為「超級傳播場地」，檢測如此大型室內活動對傳播新冠病毒的影響如何，多數公衛專家擔心與會者可能不知不覺把病毒帶回各自的家鄉與州，引爆更多疫情。

熱門新聞

川普復出造勢大會！6工作人員染疫 未見座無虛席盛況

北韓陸續派軍隊至邊界非軍事區 5人一組手持鏟子和鐮刀

川普為新冠取名「功夫」（kung flu）！再涉種族歧視

突圍成功！？華為英國研發中心 傳本周將核准

波頓：只要川普還是總統 台灣在背棄清單名列前茅

紐約聯邦檢察官拒辭職 美司法部長：被川普開除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。