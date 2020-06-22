美司法部長罵美企重私利勝國家利益 美中競爭時助中國

美國司法部長巴爾（William Barr）在福斯新聞台新聞節目Sunday Morning Future預錄播出的專訪中指出，雖然美國總統川普力抗中國想在5G等領域超越西方的嘗試，但美國企業已經成為尾大不掉的問題，一些美國企業把一己之利置於國家利益之上，在中美經濟和技術主導權的競爭裡協助中國。

他說：「他們沒有長遠的眼光，沒有保持美國強盛的國家觀念。」

巴爾沒點名任何一家公司，但將美國商界的部分企業形容成忘恩負義之輩，因為「他們之中很多人願意犠牲公司長期的生存能力，換取短期利潤，好拿到股票期權、出入高爾夫度假村」。

巴爾的談話圍繞著川普政府努力在美國和全球各地壓制中國的影響力，以及川普「美國優先」的競選主軸。他的主張包括「打壓」那些「被派來參加我們關鍵技術計畫」的中國研究人員，也敦促西方國家「團結起來」使用芬蘭諾基亞和瑞典易利信的5G平台，以排除華為。

巴爾回顧二次世界大戰時美國團結對抗納粹德國的歷史，他說美國企業也許忘記應對美國效忠。

他說：「你知道嗎：今天我們不講德語是因為以前的美國企業不願意。他們與美國站在一起。所有的特權、利益、穩定、法治、獲利能力，無論是公司還是個人，都來自這個國家的實力。」