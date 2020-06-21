年過七旬搭檔 誆稱賺錢速度比股神快百萬倍 實際上...

一對年過七旬的搭檔告訴投資人說，他們的運動投注系統報酬率讓「股神」巴菲特都自嘆弗如，但其實這是一起涉案金額達3,000萬美元的詐欺案，去年8月就遭美國證交會（SEC）向內華達州聯邦地方法院提告。

財經網站Business Insider報導，SEC表示，貝克（Thomas Becker）和湯瑪斯（John Thomas）在2014到2018年間，從超過600位投資人身上詐取錢財，他們宣傳的說詞還包含，夸夸其談他們比波克夏老闆還厲害。

貝克曾致函投資人說，「股神（巴菲特）要花逾六年的時間，才能讓投資人的錢放大到三倍」，「我們不用六個月就能辦到」。

SEC引述湯瑪斯和投資人說過的話：「我們賺錢的速度比巴菲特快100萬倍......說比他快1萬兆倍也不為過」。

這個案件還在法院審理的過程中，這兩個人目前還沒被定罪。

SEC的訴狀指出，貝克和湯瑪斯最多只用440萬美元投注，僅占他們向投資人取得2,950萬美元中的15%。

這兩人將約800萬美元用於個人與企業的支出，並將580萬美元當作佣金，給予逾150名幫他們吸引投資人的經紀人和代理商，又透過「龐氏騙局」手法，將新投資人的1,320萬美元還給早期投資人。

SEC表示，這一對搭檔藉由提供投資人偽造、竄改的帳目，以掩飾他們的非法行為。

例如，他們提供的報表顯示，至2018年6月為止帳目上累計了2.75億美元的投資人資金，實際上所有銀行帳戶加總起來不到200萬美元。

高登法官在本月駁回他們解除凍結其個人資產的請求，但准予他們每月分別可動用5,000美元支應生活開銷。

SEC表示，貝克和湯瑪斯1991年曾就洗錢和共謀經營老鼠會的聯邦重罪坦承犯行。