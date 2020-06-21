川普土耳沙造勢 6工作人員確診 專家擔憂疫情擴散

川普總統20日晚在奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)BOK體育館(BOK Center)舉行萬人以上的室內政治造勢大會，而當地新冠肺炎確診個案數量正在飆高；約有10萬人從四面八方的各州到土耳沙市參加造勢等活動，而川普支持者大多沒戴口罩；許多衛生專家把這場活動視為「超級傳播場地」，檢測如此大型室內活動對傳播新冠病毒的影響如何，多數公衛專家擔心與會者可能不知不覺把病毒帶回各自的家鄉與州，引爆更多疫情。

20日當晚現場有多組工作人員穿戴護目鏡、口罩、手套以及藍色長袍，為準備進場的民眾量體溫；許多支持者在量體溫時配戴著免費提供的口罩，有人隨後摘下口罩；在活動前，更已傳出至少有六名現場工作人員確診。

這場造勢是全美自3月中旬起為防堵新冠病毒傳播而幾乎全面封鎖以來，首場大型室內公開活動，挑戰這樣的群聚活動是否會成病毒傳播溫床。

在這樣的警訊下，川普團隊仍專心投入心力，打造聚集人數破紀錄，類似派對的氣氛；該場地最多可容納1萬9000人，但從現場畫面來看，並沒有如川普希望的「現場座無虛席」。

競選團隊：確診者不會參加活動

該市與當州自6月初起新冠肺炎確診個案激增；當地衛生部門官員已說，最近兩場室內大型集會，已經導致新增確診個案大增；奧州18日新增450例創新高，而土耳沙19日則新增125例。

川普競選連任連絡主管莫投(Tim Murtaugh)在聲明中說，已立即開始實施「隔離手續」，檢出新冠病毒陽性的工作人員也不會參加本活動，曾與他們直接接觸者也必須迴避。

川普自己的感染風險較低；在先前的造勢上，他通常會避免直接接觸群眾，而是登台演說然後離場，這次也將採取相同做法，與自己的支持者保持安全距離。

但參與者的處境就更加艱難；他們必須同意免除川普競選團隊承擔相關責任的免責條款；而現場會測量體溫並提供口罩，但不要求配戴口罩。

專家：帶口罩還是可能傳播病毒

加州「史克利普轉譯科學研究所」(Scripps Translational Science Institute)所長托波爾(Eric Topol)說：「進場時量體溫根本沒用，毫無價值；還不要求戴口罩，就算所有人都有戴口罩，在那個環境中還是有可能傳播病毒。」

喬治亞理工學院生物科學系教授魏茲(Joshua Weitz)說，就算有進行篩檢，統計學上幾乎肯定還是會有已經感染新冠病毒的人入場。

喬治華盛頓大學公共衛生教授溫麟衍(Leana Wen)也說：「可能會有數十名無症狀帶原者入場，而他們不知自己已有新冠肺炎。」

約翰霍普金斯衛生安全中心(Johns Hopkins Center for Health Security)資深學者艾達佳(Amesh Adalja)說，造勢活動的一大特色是吶喊與唱誦口號，「因為人數眾多所以風險很高；活動是在室內舉辦，而這又不是讓民眾安靜坐著的活動。」