熱浪、疫情襲全美 大城市面臨夏日「雙重挑戰」

夏季還沒正式開始，全國好些地區已傳出破紀錄的高溫；政府發現，平常時保護人們免於中暑問題的辦法，比如開放灑水公園，目前與防治新冠疫情的措施兩相牴觸，這類衝突的發生頻率，接下來只怕會更形嚴重。

公共廣播電台(NPR)20日報導，紐約市緊急事故因應局發言人伯恩(Omar Bourne)指出，新冠疫情及氣候變化必然導致衝突，他估計市府今夏一定會遭逢前所未有的挑戰。

專家們表示，要在預防新冠疫情擴散及避免中暑危及健康，兩者之間取得平衡，任務十分艱鉅；例如紐約州羅徹斯特地區本有七座灑水公園，只要氣溫超過85度就會灑水供鄰近居民消暑，但是在新冠大流行期間全部停止。

醫生們描述，天氣過熱導致人們首先出現熱衰竭的症狀，例如大量流汗、脈搏加速、疲倦、虛弱及暈眩。羅徹斯特「史壯紀念醫院」(Strong Memorial Hospital)急救部門主任安德莉婭‧密格蘭尼(Andrea Miglani)表示，再來就發生中暑，讓人十分憂心；人體會失去控制體溫的能力，脈搏速度激增，流汗卻停止，體溫升高恐有傷害腦部之虞。

密格蘭尼表示，只要出現高溫一天，中暑住院案例就會略增，要是接連幾天，便出現累積效應，死於中暑人數升高。有慢性病的人，比如心臟病、糖尿病及65歲以上人口特別容易中暑，跟易罹患新冠的正是同一批人。

密格蘭尼指出，目前雪上加霜的是，電影院、圖書館及餐廳等一般在大熱天提供冷氣的避暑設施，因為新冠疫情，目前在全國很多地區都告關閉。

據聯邦人口調查數據，全國裝設空調的家戶數大約九成，但分配很不平均；貧窮及少數族裔社區受苦於熱浪的比例極高，相形較富裕白人社區，它們裝設空調的比率低得多。

紐約上州地區各城市6月初即便氣溫飆破90度，依然關閉消暑中心。而在美西的洛杉磯郡碰到氣溫陡升，官方已開放消暑中心，但要求戴口罩，並限制一次入內人數。