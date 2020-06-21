多地邦聯領袖雕像被移除…華府推倒焚燒、北卡州長下令拆
「黑人的命也是命」在全美燎起的示威也波及到邦聯將領、蓄奴者，華盛頓特區南方邦聯派克將軍(Albert Pike)雕像是最新的一座；示威者拖倒派克雕像，並點火焚燒，群眾更圍繞著燃燒的雕像，唱誦「沒有正義，就沒有和平！」以及「不要讓種族主義者當警察！」
川普總統迅速針對此事推文，呼籲華盛頓特區市長包瑟(Muriel Bowser)出面干預。
北卡羅來納州首府洛麗(Raleigh)市示威者19日晚間也拆除一座大型方尖碑的兩個南方邦聯士兵雕像。
據報導，20日上午，官方工作人員將洛麗的兩座南方邦聯雕像移除，其中一座紀念南方邦聯的婦女，另一座則是紀念第一個在內戰中身亡的北卡州居民懷亞特(Henry Wyatt)，而該雕像由「邦聯之女聯合會」(United Daughters of the Confederacy)建立。
北卡州州長庫柏(Roy Cooper)下令移除部分此類雕像，試圖避免暴力衝突或推翻沉重紀念碑所造成人員受傷；他也說這些紀念碑都是由白人至上主義者建立，不該出現在像該州議會大廈這樣屬於全體民眾的場所。
北卡州副州長佛瑞斯特(Dan Forest)則發表聲明說，庫柏沒有阻止破壞雕像的行動，不是無能就是鼓勵違法。
明尼蘇達雙城棒球隊(Minnesota Twins)19日也宣布拆除位於主球場Target Field的前老闆葛瑞菲斯(Calvin Griffith)雕像；葛瑞菲斯曾發表種族歧視言論。
舊金山金門公園(Golden Gate Park)示威者在許多雕像臺座上噴紅漆，並寫上「奴隸主」字樣，然後用繩索扳倒雕像，並在眾人歡呼鼓掌中將之拖下草坡。
擊敗南方邦聯而結束內戰的北軍統帥暨前總統格蘭特(Ulysses Grant)雕像也遭到破壞；示威者指出，格蘭特一家也曾是奴隸主；而他仍努力終結奴隸制度，也支持呼籲允許南方非洲裔男性民眾繼續投票的政綱。
在該公園內的國歌「星條旗」(The Star-Spangled Banner)作者法蘭西斯‧史卡特‧基伊(Francis Scott Key)雕像也被扳倒，而他也曾是奴隸主；曾迫害美國原住民的塞拉神父(Junipero Serra)雕像也被破壞。
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