1死1傷…西雅圖占領街區爆槍擊 警一度受阻未及捕嫌犯

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合20日電
西雅圖市占領區20日發生槍案。圖為追悼者在案發點獻花給不知名的19歲死者。 (美聯社)
西雅圖市占領區20日發生槍案。圖為追悼者在案發點獻花給不知名的19歲死者。 (美聯社)

遭到無政府主義者「占領」多日的西雅圖市20日清晨2點30分左右發生槍擊案，造成占領區內的一名19歲男子死亡、另一人重傷的悲劇；警方獲報馳援，卻遇上「國會山占領區示威」(Capitol Hill Occupied Protest，簡稱CHOP)人群阻擋，延誤救治傷患及逮捕嫌犯的時機。

警方透過部落格表示，獲報到場的員警最初難以深入槍案現場，因為「遇到暴力群眾遏阻警方安全地前往受害人所在之處」。

港景醫療中心(Harborview Medical Center)發言人蘇珊‧葛雷格(Susan Gregg)說，這兩名男性槍傷患者凌晨3時許由私家車載到醫院；19歲的男性死亡，另一人重傷，正在加護病房搶救。

警方表示，一名或以上的嫌犯在逃，但調查人員截至20日未公布嫌犯資訊。

西雅圖時報(Seattle Times)引述西雅圖警長羅倫‧土斯考特(Lauren Truscott)的說法報導，調查員將透過民眾提供的影片和附近監視器畫面尋找蛛絲馬跡。

CHOP抗議群眾在警察鎖頸導致明尼蘇達州非洲裔佛洛伊德(George Floyd)喪命後，霸占西雅圖的國會山莊街坊，抗議警察暴力。

CHOP示威群眾曾與警方爆發接烈衝突，民眾持物品丟向警察，警方則出動催淚瓦斯驅逐暴民；之後，西雅圖警方大多撤離CHOP占領區；市府官員和示威領袖持續磋商，組織CHOP活動的領袖矢言在該區和平抗議。

代表西雅圖千餘名警察的聯盟主席索蘭(Mike Solan)說：「暴力圍困所謂的CHOP占領區，夏日之戀(summer of love)不再，取而代之的是夏日之亂(summer of chaos)。」

槍擊案發生數小時後，CHOP區逐漸恢復寧靜；人們推著嬰兒車散步，遊客在涼爽的陰天散步，另有人對著CHOP的標語牌拍照。

槍擊案發生後，抗議團體領袖集會，部分抗議人士自願帶槍巡邏，且不干預往來該區的任何人。

川普不滿CHOP占領市區，推文表示可能派兵清場；川普此舉招致同為民主黨籍的西雅圖市長珍妮‧鄧肯和華盛頓州州長英斯利的批評。

對於20日的槍擊案，英斯利則說：「我們需要社區能與警消溝通的方式，無論如何都有必要保護人民安全。」

西雅圖 警察 槍擊

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