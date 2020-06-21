餐廳擔心病毒「開了又關」？已有員工染疫…

美國各地，許多餐廳重啟營業，但群聚染疫的情況頻傳；許多地方政府未要求有員工確診的餐廳必須關閉，如何因應全憑業者自行決定。

在佛州的聖彼德堡市，波藍德(Pete Boland)上周末忙著協助60名員工篩檢新冠肺炎，但他12日得知，多名員工確診後，決定再度關閉餐館「Galley」。

當天，他逐桌告知顧客，餐廳因為「安全因素」必須關閉，「我們不會試圖隱瞞。」

在亞利桑納州，馬焦雷(Maggiore)餐飲集團位於亞凱迪亞(Arcadia)的哈許廚房(Hash Kitchen)發生有人在餐廳裡接觸到新冠病毒後，餐飲集團聘僱私人醫師，為所有員工進行檢測並關閉該餐廳。

從鳳凰城到南卡羅來納州的美特爾海灘(Myrtle Beach)，從休士頓到奧蘭多，大多數最近重啟迎賓的餐廳又再度關閉；此次，不是擔心可能接觸病毒，而是已經有人確診。

餐廳再度關門往往透過社群媒體宣布，考驗業主的判斷力。

許多州與地方當局並未要求有員工確診的餐廳必須停業，餐廳如何做後續處理，全靠業主判斷，包括全面消毒、通知確診員工可能接觸的顧客等。

新冠肺炎確診案例持續在許多地區增加，不少餐廳業者亟欲補足避疫期間的損失，但許多餐廳員工擔心染疫，而顧客害怕上門。

哈許廚房發言人艾瑞卡‧奈特(Erica Knight)說，老闆決定暫時關閉，透過社群媒體提醒顧客並採取其他措施，包括雇用深層消毒清潔團隊。

奈特說，「這是一個受人敬重的集團，他們試圖在缺乏政府指示的情況下，自行樹立典範，畢竟這裡是西部荒野。」

波藍德透過聯邦疾病防治中心(CDC)和聖彼得堡市長辦公室尋求協助，但他最仍得行決定如何應對確診員工和其他職員，「沒有劇本」。