復業不能有live band 酒吧老闆索性不開了

隨著各地解封，紐奧良屬於高危的酒吧也在上周恢復營業，是疫情爆發停止所有活動多個月來，首次迎接客人，不過酒吧的客人量限制在25%，現場也不能演奏音樂，因此沒有人知道，在這種情況下，究竟對該市著名的酒吧──波本街(Bourbon Street)影響多大。

潘‧傅特納(Pam Fortner) 經營六間酒吧，她說因為情況不明，只將兩間位於波本街恢復營業，其餘的繼續關閉。

另一家酒吧Lafitte`s Blacksmith Shop以18世紀道地的鄉村風格為特色招徠顧客，經理布斯(Cherie Boos )很希望隨著酒吧的恢復營業，可以使這條酒吧街再現以前的熱鬧景況。

很有滄桑氛圍的波本街開始慢慢的甦醒過來，餐廳獲准復業，具有食物執照的酒吧也可重新開放，儘管如此，人流、車流稀疏。市府雖然宣布放寬限制，但官員承認擔心有第二波疫情的爆發。

市長拉托雅‧肯崔(LaToya Cantrell)在宣布放限制時，承認非常擔心第二波疫情，因此仍要市民保持適當的社交距離。主管該市衛生的珍妮佛‧阿夫格諾(Jennifer Avegno)也強調，光顧酒吧的顧客仍須小心，不要與其他人混在一起。

為此，酒吧暫時不提供現場音樂演奏，防止人群聚在舞台附近。事實是歌手演唱時飛沫四散，有可能在不知不覺中散播了病毒。不少酒吧批評這個做法，傅特納就是其中之一。

楓葉酒吧(Maple Leaf)一向以現場音樂表演而著稱，對於這個限制，老闆決定不復業。

被列為旅遊景點的酒吧Pat O`Brien，也沒有計畫重新開放，經理也不知重開日期，她同時希望知道，假如復業後有人因到過酒吧而受感染，責任誰屬。