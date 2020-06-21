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用餐如何保持距離？餐廳推「胖胖桌」 防疫又好玩

世界日報 / 編譯林育正／綜合報導

全美力拚經濟重啟，馬里蘭州海洋市(Ocean City)的Fish Tales餐廳也大玩創意，拿出中間開洞的超大充氣「胖胖桌」(bumper table)，讓顧客用餐的同時還能保持社交距離

充氣圓桌由巴爾的摩的公司 Revolution Event Design & Production(REDP)操刀設計，身高4呎以上的民眾階適用；而且桌子下方更裝有輪子方便移動，寬大的充氣圈能讓人與人之間保持約六呎的安全距離。

REDP執行長艾琳‧塞馬克(Erin Cermak)說：「我們想發揮創意，用有趣的方式讓大家保持安全，合乎規定，同時讓參加派對等社交活動不失樂趣。」

Fish Tales的老闆哈曼(Shawn Harman)購買了10個胖胖桌，預計還要多下單40個，讓前來用餐的顧客無後顧之憂，在停車場寬大的空間內盡情享用美食。

「如果你點了蝦子跟啤酒，你可以一邊走走晃晃，與其他人寒暄。」哈曼表示目前胖胖桌獲得不錯的評價，「已經有其他地方的餐廳跟我們詢問要去哪裡購買。」

塞馬克其實是哈曼老婆的親戚，她透露新聞曝光後，許多餐廳、咖啡廳甚至職業球隊都與她聯絡。她表示不僅能為商家客製化胖胖桌，也能以日計費出租。

社交距離 咖啡廳

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