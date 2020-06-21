波頓的未來 由川普選舉結果決定

前國安顧問波頓（John Bolton）新書中透露川普總統與他一見如故，不過華盛頓郵報報導，隨著新書一再描述川普是只顧自身政治利益的「騙子」，兩人未來的命運瓜葛更是難分難解；川普連任恐受新書內容影響，而波頓在政壇地位能否屹立可能由川普能否連任來決定。

波頓在書中表示，他在2016年總統選舉前首次見到川普，然後川普告訴他：「你的觀點和我的觀點真的很接近。」波頓大約一年多後成為國安顧問，前幕僚長凱利（John F. Kelly）2017年離開白宮時更告訴波頓：「那個人（川普）中意你。」

華郵指出，諷刺的是，在波頓與川普短暫又混亂的共事關係中，兩人的未來也相互牽扯。

波頓在書中稱總統粗鄙、不懂又愛騙，而且只在意自己政治利益，這些論述恐影響川普連任的希望；但同時波頓身為美國國安關鍵發聲人物，以及他在共和黨內的鷹派地位，都可能受到川普選舉結果影響。

總統史學學者米全（Jon Meacham）表示：「如果川普勝選，或者川普的孤立主義得以在黨內留存成一股源源不絕的勢力，那麼波頓等於把自己前方的所有路都堵死了。」

米全說：「但若是川普敗選，川普在浪潮選舉中大敗的話，那麼共和黨可能考慮自我重建，並且討論是否應採納非『美國優先』的鷹派外交政策。在這種情況下，波頓應該會扮演更重要的角色。」

川普與其幕僚皆稱波頓是共和黨過去的汙點；川普18日在推特稱波頓是「瘋子」、「病懨懨的小狗」，他還稱波頓新書「彙整許多謊言和捏造的故事，一切都是為了讓我看起來很糟糕。」

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）稱波頓是「大扯謊波頓」和「出書協議波頓」，他告訴記者：「顯而易見，波頓這麼做是為了錢。」

共和黨的建制派中，即便匿名，仍有不少人猶豫是否要在川普選舉前幾個月支持波頓如此戲劇性的爆料，或者是否該批評波頓揭露與川普的對話。

聯邦參議員波特曼（Rob Portman，俄亥俄州）表示，他把波頓當朋友，但不知道對方所言是否為真，但是白宮發生的事情與總統的對話應為機密內容。

長期資深政治顧問史密特（Steve Schmidt）在推特稱波頓是「不盡責保護美國的卑鄙小人」，並稱波頓永遠不該再任公職。

其他長期批評川普的共和黨員則認為，這是考驗黨內是否會放棄長期領導人物的契機；保守派評論員克里斯托（William Kristol）表示：「這不是考驗波頓，而是考驗認識波頓多年的人，當美國總統稱他是騙子時，這些人是否會出聲？」