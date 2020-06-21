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開除檢察官 波頓：川普想阻撓檢方查土耳其國營銀行案

世界日報 / 記者胡玉立、編譯盧炯燊╱綜合報導
波頓指川普可能「阻撓」紐約南區檢方調查土耳其國營銀行案。 美聯社
波頓指川普可能「阻撓」紐約南區檢方調查土耳其國營銀行案。 美聯社

川普政府開除紐約南區聯邦檢察官柏曼（Geoffrey S. Berman），在華府掀起軒然大波，民主黨人指責川普總統和司法部長巴維理干預正持續調查多起涉及川普潛在利益案件的檢察官辦公室，可能「妨礙司法」；而根據前白宮國安顧問波頓則在21日將播出的訪問中的說法，柏曼被解職很可能和土耳其國營銀行Halkbank調查案有關。

紐約南區聯邦檢方一直在調查土耳其國營銀行Halkbank涉嫌逃避美國對伊朗制裁案。波頓18日接受美國廣播公司（ABC）資深記者瑪莎‧拉達茲（Martha Raddatz）專訪時說，土耳其總統厄多安2018年12月在布宜諾斯艾利斯G20峰會上，曾就Halkbank案交給川普一份備忘錄，川普與厄多安就此事數度交換意見。

波頓指出，「厄多安基本上想將此案和解，以減輕Halkbank的壓力。川普總統一度對厄多安說：『紐約那些檢察官是歐巴馬的人。等我把我的人找來以後，我們會處理。』」

波頓說：「我當時心想，我也在司法部待過，我可從沒聽過任何總統說出這種話。」波頓在雷根總統時期擔任助理司法部長。

ABC有關波頓出版回憶錄「事發之室」（The Room Where It Happened）的一小時專訪，訂21日晚上9點播出。

紐約南區檢方在司法部長巴維理支持下，去年10月起訴Halkbank。美國上訴法院2月曾同意該銀行暫停該案申請，但受COVID-19疫情影響，各項訴訟程序均處於停滯狀態。Halkbank否認有過失，且拒絕至美國法院作證。

波頓受訪時承認，儘管川普與厄多安有過那番對話，起訴仍繼續進行；但波頓說，這是「令人不安」的例子，總統顯然認為在外國領導人影響下，他可以干預司法系統。

另一方面，在炒掉柏曼前，數十位司法部官員已要求巴維理不要介入純屬川普個人利益的司法干預中，而柏曼事件勢將引發一場新的司法部危機。

柏曼被視為美國最強有力的檢察官之一，而川普將他解職，加深了人們懷疑司法系統的獨立遭到侵犯，以憲法治理為基礎的法治也未有得到尊重。

兩位消息人士向有線電視新聞網（CNN）透露，川普要趕走柏曼已有兩年，也認為他對朱利安尼的調查，是要在政治上打擊總統本人。

柏曼本來就是川普競選的捐助者，2018年獲任命為檢察官，在目前離大選不到五個月，川普與巴維理忽然急於將柏曼趕走，引發在選前保護川普的議論。

川普 司法 波頓

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