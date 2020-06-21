川普復出造勢大會！6工作人員染疫 未見座無虛席盛況

美國總統川普20日在奧克拉荷馬州土耳沙（Tulsa）的土耳沙體育館（BOK Center）舉行造勢大會，這是自3月2日美國新冠肺炎疫情升高以來川普首度舉辦造勢大會，他原定在大會前先在戶外向支持者發表談話，但臨時取消，沒有說明原因，不過場外的支持者稀稀落落，沒有預期的盛況。

川普不顧土耳沙地方官員的反對，堅持舉行這場造勢大會，他希望體育館1萬9000個座位能坐滿，但又不希望為這場大會成為病毒的「超級傳播者」承擔責任，川普的競選網站報名系統發出免責聲明，民眾參加造勢大會後，若感染新冠肺炎，將不得控告競選團隊和造勢場地擁有者。

川普在當地時間晚上7時12分上台，但上層仍有很多空位，沒有出現座無虛席的盛況。

在川普抵達會場前，川普競選團隊宣布，為這場大會工作的競選團隊人員有六人新冠病毒檢測為陽性。發言人莫投表示，為安全起見，所有工作人員都接受檢測，檢出新冠病毒陽性的工作人員不會參加本活動，曾與他們直接接觸者也必須迴避。

場內的支持者多半沒有戴口罩，也沒有保持社交距離。而土耳沙和奧克拉荷馬州的新冠肺炎確診個案數量正在飆高，奧州18日新增450例創新高，土耳沙19日新增125例。許多衛生專家擔心，與會者可能不知不覺把病毒帶回各自的家鄉與州，引發更多疫情。

20日有多組工作人員穿戴護目鏡、口罩、手套以及藍色長袍，為準備進場的民眾量體溫。許多支持者在量體溫時配戴著免費提供的口罩，但隨後摘下口罩。