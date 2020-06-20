聽新聞
test
0:00 / 0:00
美司法部聲請禁止波頓新書出版 遭聯邦法官駁回
美國華府聯邦地區法院法官蘭博斯20日裁定，白宮前國安顧問波頓可出版他的新書，駁回司法部提出的禁止出版之訴。
蘭博斯在10頁的意見書中指出，司法部提出的論點，不足以作為禁止新書出版的理由。
波頓是美國總統川普的第三任國安顧問，去年九月遭川普解職。他的新書「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White House Memoir）預定23日出版。
近日媒體取得書摘連日報導，波頓憶及，川普曾要求中國大陸國家主席習近平助他在11月大選成功連任，還把台灣比喻成筆尖，大陸是一整張桌子，透露他並不把台灣當一回事。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言