美司法部聲請禁止波頓新書出版 遭聯邦法官駁回

美國華府聯邦地區法院法官蘭博斯20日裁定，白宮前國安顧問波頓可出版他的新書，駁回司法部提出的禁止出版之訴。

蘭博斯在10頁的意見書中指出，司法部提出的論點，不足以作為禁止新書出版的理由。

波頓是美國總統川普的第三任國安顧問，去年九月遭川普解職。他的新書「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White House Memoir）預定23日出版。

近日媒體取得書摘連日報導，波頓憶及，川普曾要求中國大陸國家主席習近平助他在11月大選成功連任，還把台灣比喻成筆尖，大陸是一整張桌子，透露他並不把台灣當一回事。