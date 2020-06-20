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波頓新書揭露！美國對陸政策搖擺 最大絆腳石正是川普

世界日報 / 編譯中心／綜合19日電
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

川普政府國安官員及某些貿易顧問設法要制定強硬的中國政策，以因應他們眼中的美國最大外交政策挑戰，但卻遭遇意外阻礙，因為川普總統正破壞他們的努力；白宮前國安顧問波頓在他的新書中，揭露了過去三年半來的這種基本矛盾態勢。

紐約時報報導，波頓在書中揭露，川普政府高級幕僚初期曾努力依據他們所稱的「大國競爭」來制定外交政策，但實則從無一致的中國政策；川普政府主管中國事務的官員因派系爭鬥和政策目標相容不下而立場分歧，其中國安問題鷹派和宗教自由捍衛者一方，與華爾街倡議人士及自由貿易主張者相互角力。

對這一切居高臨下的是川普，而他對中國的主要目標是透過對中國領導人的公然乞求，以達成貿易協議，從而將有助於他贏得連任。

波頓書中寫道，川普甚至一再告訴中國國家主席習近平，可繼續建造拘留新疆穆斯林的再教育營，川普認為這正是該做的事。

波頓透露，川普曾出面中止對一家中國科技公司制裁，作為對習近平的施惠：也曾表示願停止美國司法部對一名華為主管的訴訟，來換取貿易讓步；甚至乞求習近平確保中國購買美國農產品，以助他連任成功。

中央社報導，聖地牙哥加州大學21世紀中國研究中心主任謝淑麗(Susan Shirk)表示：「這也有助於解釋，為何川普政府對中國施壓的實際收效甚少，即川普本人削弱了這些壓力；他不惜奉承習近平，為的是從習近平獲取個人政治甚或商業利益。」

謝淑麗分析：「中國領導人早已學會如何操縱他國謀求自利的獨裁者，如今運用這些心得來操縱川普。」

白宮前國安顧問波頓。 美聯社
白宮前國安顧問波頓。 美聯社

川普 習近平 波頓

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