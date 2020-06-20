白宮與川普訴訟戰 暗藏政治算計

過去擔任政府要職的官員退下第一線後，出書爆料者不在少數；不過最近新書即將上架的白宮前國家安全顧問波頓(John Bolton)，未來可能重新定義政府與前員工間的「爆料大戰」。

儘管被政府以內容含有機密情報為由延期上市，但「事發之室－白宮回憶錄（The Room Where It Happened : A White House Memoir）已靜置於倉庫，更有不少內容已被媒體搶先取得。

政府聲稱波頓違反保密協定，未將出版內容上交審查，避免機密流出，雙方因此於19日在華府的聯邦地區法院尋求法律途徑解決，但法官並未做出裁定。

其實白宮已花上好幾個月，編輯刪減波頓新書內的敏感內容；他的代表律師指出，波頓已獲得國家安全理事會機密專家艾倫‧奈特(Ellen Knight)的口頭同意過關，卻沒能獲得正式的證明文件，川普政府仍死咬書中仍包含機密內容。

喬治華盛頓大學憲法專家特爾利(Jonathan Turley)表示，本案為數十年來保密協定上的關鍵訴訟，雙方都卯足了全力。

白宮打著借力使力的如意算盤，希望藉由波頓的著作鼓動川普最死忠的支持者，全力打擊媒體和民主黨；白宮蒐集各方人士引言，聚焦型塑前朝官員反咬川普的氛圍。

白宮堅持儘管已經過修編刪減，波頓的書中仍有機密內容；因此在訴狀中表示在奈特的審查後，白宮夏令第二次審查，由國安會資深情報主任艾利斯(Michael Ellis)於5月2日展開。

美國科學家聯盟(Federation of American Scientists)機密專家阿福特古德(Steven Aftergood)表示：「白宮之所以下令多次審查，很明顯完全是政治意圖。」

有專家匿名表示，艾利斯這樣政治任命的人物不具備相關經驗，6月初才剛接受每年例行「機密權力」訓練，負責出版前審查極不尋常。

而且特爾利等專家也質疑政府在出版前最後一刻才出手的動機說：「如果你要保護放在倉庫的機密，那這還真是有趣的方式。」