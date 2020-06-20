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馬已拉出馬房！聯邦法官：恐沒辦法禁波頓出書

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
前國家安全顧問波頓出版回憶錄引發爭議，司法部在華府聯邦地區法院興訟，希望擋下這本書流入市面。 美聯社
前國家安全顧問波頓出版回憶錄引發爭議，司法部在華府聯邦地區法院興訟，希望擋下這本書流入市面。 美聯社

前國家安全顧問波頓出版回憶錄引發爭議，司法部在華府聯邦地區法院興訟，希望擋下這本書流入市面；聽審該案的聯邦法官19日雖然批評波頓未經白宮批准就出版新書，但因書稿已被廣為散布，他可能無力阻止該書出版。

「這匹馬看來已出了馬房。」聯邦地方法院法官蘭博斯(Royce Lamberth)19日在庭辯時對律師兌，他很想知道，如何能收回「已送往全國各地的書」。

波頓的律師同意法官看法，指司法部要求停止出版並取回該書的要求很荒誕，也不切實際；目前「事發之室－白宮回憶錄」(The Room Where It Happened : A White House Memoir)已印刷逾20萬本並分發至全地書商，各大新聞媒體在廣泛宣傳該書同時，也都先看過了。

但司法部不滿這種「無計可施」的想法；司法部律師莫雷爾(David Morrell)說，波頓出版該書製造了「混亂」，波頓說手稿無涉機密訊息，但他並未獲得正式授權，因此違反不得披露工作內容的合約，不該允許他暴露機密資訊，從中獲利。

蘭伯斯法官表示，他將針對這項涉及憲法第一修正案核心和國家安全問題的案子，進一步權衡政府提出的機密論點，預計他會在23日該書正式出版前裁決。

司法部本周稍早提訴要求中止該書出版，堅稱內容包含可能損害國家安全的機密信息，且波頓未能完成出版前的審查程序。

蘭伯斯法官似乎認為司法部的主張令人信服；他向波頓律師庫珀(Chuck Cooper)說：「他不能就這樣脫身了。他也沒有告訴政府他要這麼做。」

司法部律師莫雷爾說：「嚇阻至關重要，確保協議不被不滿作者任意違反，攸關政府利益。」

但法官也反覆要求司法部說明，白宮如何認定波頓手稿包含機密信息，尤其是負責監督國家安全委員會出版前審查程序的官員，4月27日曾向波頓確認，埃倫·奈特(Ellen Knight)對其手稿做過編輯後，裡面已沒有機密材料。

波頓的律師說，他們與奈特辛苦工作了幾個月，其中包括逐行編輯在內；但另一位白宮官員艾利斯(Michael Ellis)不久後做了另一次審查，聲稱裡面有機密材料，要求政府警告波頓不得出版。

波頓的律師辯稱，白宮對機密材料再次審查，純粹是因為川普政府不滿此書內容，「若憲法第一修正案至上，政府無權伸手封住想對重大公共事務發言的公民的嘴巴。」

波頓 白宮 川普

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