為何高官下台後多反噬？前幕僚長吐露：川普不善用人

白宮前幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)19日上午接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，川普總統不善用人，不知道如何組一個能共事的團隊，因此與他們不合；但穆瓦尼也批評前國安顧問波頓(John Bolton)新書內容不實，卻無法解釋既然是不實內容，何以會被認為是機密資訊。

護川普 指他不知如何組團隊

穆瓦尼19日接受晨間節目「新的一天」(New Day)主播舒托(Jim Sciutto)訪問，對於多名政府高官離開政府後用使初回馬槍批評川普一事表示：「真要說我對總統有什麼批評的話，那就是他不善用人，他沒有執政經驗，不知道如何組一個和他順利共事的團隊。」

穆瓦尼擔任幕僚長時極力為川普辯護，卸任後兩人迄今並無惡言。

CNN報導，川普2016年參選總統時曾說，會讓身邊高手環繞，非頂尖人士不用；卸任後批評川普高官名單很長，包括前國防部長馬提斯(Jim Mattis)、前海軍部長史賓塞(Richard V. Spencer)、前國務卿提勒森(Rex Tillerson)與前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)等。

穆瓦尼表示，這些人多是軍人出身，「這不是能與川普融洽共事的個性，川普是極度成功的企業人士。」

但提勒森任國務卿前，就是知名企業的高層經理人。

穆瓦尼坦言還沒讀過波頓新書，他受訪時多次駁斥波頓已公開的新書節錄內容，「我看到的節錄內容不實，而我們沒看到的內容很可能有機密資訊。」

不過，主持人詢問穆瓦尼，既然內容不實，為何又稱此書部分內容有誤？穆瓦尼對此卻無法解釋。

國安局資深顧問、該書審稿人艾倫．奈特(Ellen Knight)則堅稱部分段落因涉及機密而經過改寫。穆瓦尼告訴CNN，國安局律師負責機密內容審查，他並未參與其中。

批波頓 扭曲川習會真實情況

根據波頓新書，川普去年出席日本20國集團(G20)峰會時，希望中國採購更多農產品，幫助他成功連任；波頓指出他本打算將原話重現，但政府預審流程遭改寫。

穆瓦尼當時也參加川普與中國國家主席習近平的峰會，他說波頓「異想天開，扭曲峰會的真實情況」，將採購農產品與峰會兩件事混為一談，試圖「讓川普看起來像在懇求中國的不當協助」，「這點很詭異。」

波頓也在書中聲稱，川普曾告訴習近平應繼續建新疆集中營，並認為「這是正確之舉」；穆瓦尼告訴CNN：「我不知道那場對話的任何內容，因為當時我不在峰會舉行的室內，波頓也不在。」