快訊

馬拉拉獲救8年後牛津畢業 和平獎得主竟然「違反校規」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為何高官下台後多反噬？前幕僚長吐露：川普不善用人

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合19日電
白宮前幕僚長穆瓦尼（圖）19日上午接受有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，川普總統不善用人，不知道如何組一個能共事的團隊，因此與他們不合。 法新社
白宮前幕僚長穆瓦尼（圖）19日上午接受有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，川普總統不善用人，不知道如何組一個能共事的團隊，因此與他們不合。 法新社

白宮前幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)19日上午接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，川普總統不善用人，不知道如何組一個能共事的團隊，因此與他們不合；但穆瓦尼也批評前國安顧問波頓(John Bolton)新書內容不實，卻無法解釋既然是不實內容，何以會被認為是機密資訊。

護川普 指他不知如何組團隊

穆瓦尼19日接受晨間節目「新的一天」(New Day)主播舒托(Jim Sciutto)訪問，對於多名政府高官離開政府後用使初回馬槍批評川普一事表示：「真要說我對總統有什麼批評的話，那就是他不善用人，他沒有執政經驗，不知道如何組一個和他順利共事的團隊。」

穆瓦尼擔任幕僚長時極力為川普辯護，卸任後兩人迄今並無惡言。

CNN報導，川普2016年參選總統時曾說，會讓身邊高手環繞，非頂尖人士不用；卸任後批評川普高官名單很長，包括前國防部長馬提斯(Jim Mattis)、前海軍部長史賓塞(Richard V. Spencer)、前國務卿提勒森(Rex Tillerson)與前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)等。

穆瓦尼表示，這些人多是軍人出身，「這不是能與川普融洽共事的個性，川普是極度成功的企業人士。」

但提勒森任國務卿前，就是知名企業的高層經理人。

穆瓦尼坦言還沒讀過波頓新書，他受訪時多次駁斥波頓已公開的新書節錄內容，「我看到的節錄內容不實，而我們沒看到的內容很可能有機密資訊。」

不過，主持人詢問穆瓦尼，既然內容不實，為何又稱此書部分內容有誤？穆瓦尼對此卻無法解釋。

國安局資深顧問、該書審稿人艾倫．奈特(Ellen Knight)則堅稱部分段落因涉及機密而經過改寫。穆瓦尼告訴CNN，國安局律師負責機密內容審查，他並未參與其中。

批波頓 扭曲川習會真實情況

根據波頓新書，川普去年出席日本20國集團(G20)峰會時，希望中國採購更多農產品，幫助他成功連任；波頓指出他本打算將原話重現，但政府預審流程遭改寫。

穆瓦尼當時也參加川普與中國國家主席習近平的峰會，他說波頓「異想天開，扭曲峰會的真實情況」，將採購農產品與峰會兩件事混為一談，試圖「讓川普看起來像在懇求中國的不當協助」，「這點很詭異。」

波頓也在書中聲稱，川普曾告訴習近平應繼續建新疆集中營，並認為「這是正確之舉」；穆瓦尼告訴CNN：「我不知道那場對話的任何內容，因為當時我不在峰會舉行的室內，波頓也不在。」

白宮前幕僚長穆瓦尼在訪問時表示，川普總統不善用人，不知道如何組一個能共事的團隊，因此與他們不合。 法新社
白宮前幕僚長穆瓦尼在訪問時表示，川普總統不善用人，不知道如何組一個能共事的團隊，因此與他們不合。 法新社

川普 波頓 國安局 白宮

延伸閱讀

臉書終於刪了川普廣告！納粹圖示違反仇恨組織社群政策

正在查川普私人律師 聯邦檢察官柏曼「被下台」

有在怕！川普認：通訊投票可能會讓他連任失敗

波頓說錯了！ 川普才沒那麼傻

相關新聞

波頓新書揭露！美國對陸政策搖擺 最大絆腳石正是川普

川普政府國安官員及某些貿易顧問設法要制定強硬的中國政策，以因應他們眼中的美國最大外交政策挑戰，但卻遭遇意外阻礙，因為川普總統正破壞他們的努力...

為何高官下台後多反噬？前幕僚長吐露：川普不善用人

白宮前幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)19日上午接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，川普總統不善用人，不知道如何組一個能共事的團隊...

白宮與川普訴訟戰 暗藏政治算計

過去擔任政府要職的官員退下第一線後，出書爆料者不在少數；不過最近新書即將上架的白宮前國家安全顧問波頓(John Bolton)...

馬已拉出馬房！聯邦法官：恐沒辦法禁波頓出書

前國家安全顧問波頓出版回憶錄引發爭議，司法部在華府聯邦地區法院興訟，希望擋下這本書流入市面；聽審該案的聯邦法官19日雖然批評波頓...

百貨店員講電話稱顧客「黑鬼」壯男暴怒揮拳KO他

美國白人警察執法過當，導致黑人佛洛伊德窒息而死，加深種族衝突，觸發大批抗議活動。本周又發生黑人不滿店員稱呼他「黑鬼」，將其暴打在地。 每日郵報報導，美國密西根州的梅西百貨(Macy's）15日發

正在查川普私人律師 聯邦檢察官柏曼「被下台」

美聯社報導，美國司法部長巴維理19日突然宣布，負責監督調查川普總統私人律師的紐約南區聯邦檢察官柏曼（Geoffrey S...

民調：54%美國人 支持「反警察暴力」示威

明州非裔男子佛洛伊德遭警察跪壓死亡事件，觸發全國反對警方暴力執法及反對系統性種族歧視的抗議示威，迄今仍在持續，但根據美聯社-NORC公共事務研究中心的民意調查發現，雖然多數人支持抗議警察示威，但多數人也認為執法人員對抗議活動執法適當，只有少數說是使用了過分武力。

「奴隸成為自由人」 六月節軍方諭令找到了

「六月節」(Juneteenth，又稱「黑奴解放日」)之設立，旨在紀念美國廢止奴隸制，以及1865年6月19日，解放黑奴的消息終於傳達到前邦聯最重鎮的德州蓋文斯頓(Galveston)；目前全美只有三個州未正式批准六月節為法定節日。

黑奴解放日 遊行示威橫貫全美

6月19日「黑奴解放日」，傳統大都是舉辦慶祝紀念活動，隨著全美持續進行反警察暴力和反種族歧視示威，今年的解放日活動百花齊放，除傳統野炊活動和宣讀「解放奴隸宣言（Emancipation Proclamation）外，還有遊行、靜坐、大篷車抗議等。

蘋果因新冠肺炎疫情復發再度關閉部分美國零售店

蘋果公司（Apple）鑒於美國有些地區新冠肺炎病例激增，再度暫時關閉部分美國零售店。這波關店涵蓋佛羅里達州、亞利桑那州、...

美反種族歧視發酵！嬌生宣布停售淡斑美白產品

美妝保養品巨擘嬌生公司（Johnson & Johnson）19日表示，將不再販售特定被行銷為可以淡斑，但卻被部分消費者...

有在怕！川普認：通訊投票可能會讓他連任失敗

美國總統川普19日說，通訊投票對他連任競選構成最大威脅，聲稱通訊投票中充斥欺詐行為，可能使他在11月大選落敗。

熱門新聞

中國正副指揮官陣亡！中印45年來最大衝突 死傷慘重

再逆轉！美海軍：染疫航母羅斯福號前艦長確定不會復職

摩鐵找出30個隱蔽鏡頭 韓國偷拍潮震驚英國民權女記者

養4年金龍魚身價漲1.5倍卻被爸爸炸來吃 印尼男大崩潰：我想吐

加萬谷衝突 印度官員：中國正副指揮官陣亡

中印邊境爆致命衝突 專家稱印度下一步將採這兩項行動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。