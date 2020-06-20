百貨店員講電話稱顧客「黑鬼」壯男暴怒揮拳KO他

美國白人警察執法過當，導致黑人佛洛伊德窒息而死，加深種族衝突，觸發大批抗議活動。本周又發生黑人不滿店員稱呼他「黑鬼」，將其暴打在地。

每日郵報報導，美國密西根州的梅西百貨(Macy's）15日發生黑人顧客對白人店員施暴的事件，一名年輕黑人男子和朋友去買衣服，向正在講電話的店員詢問尺寸，店員回答完繼續講電話，對著電話那頭的人說「喔沒事只是一個黑鬼」（nigger），顧客氣得將店員揍倒在地。

路人拍下的影片可看到，店員被一拳揍倒後，驚恐地問對方「你為何要這樣做？」，嚇得在地上爬行想逃走，並伸臂想要阻擋，黑人又揍他警告「別碰我」，店員一邊道歉並說沒碰，黑人又朝他揮了數拳。

梅西百貨官方表示任何暴力行為都不該被允許，並稱這起事件是「無緣無故的」，也會積極協助警方指認找出施暴後逃離的男子和其朋友。