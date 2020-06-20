正在查川普私人律師 聯邦檢察官柏曼拒絕「被下台」

美聯社報導，美國司法部長巴維理19日突然宣布，負責監督調查川普總統私人律師的紐約南區聯邦檢察官柏曼（Geoffrey S. Berman）下台，但柏曼隨即公開聲明自己無意辭職。

柏曼發出聲明表示，他是從巴維理發布的新聞稿得知自己「被下台」，但是他沒有辭職、也無意辭職，將一直待到總統提名的候選人獲得參議院確認為止。在此之前，調查工作將持續下去，不會延遲、也不會受到干擾。

紐約南區聯邦檢察官辦公室曾起訴川普總統多名夥伴，包括前私人律師柯恩（Michael Cohen），現正調查川普另一位私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）和他的生意夥伴。

巴維理是在拜訪紐約後發表柏曼離職訊息，但並未給出理由。白宮則隨即發布，將提名從未擔任過聯邦檢察官的聯邦證交委員會現任主席克萊頓（Jay Clayron）繼任。