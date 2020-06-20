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民調：54%美國人 支持「反警察暴力」示威

世界日報 / 編譯盧炯燊/綜合19日電
美聯社調查：多數民眾支持抗議警察示威。 歐新社
美聯社調查：多數民眾支持抗議警察示威。 歐新社

民眾認為警方對示威執法適當。 歐新社
民眾認為警方對示威執法適當。 歐新社
明州非裔男子佛洛伊德遭警察跪壓死亡事件，觸發全國反對警方暴力執法及反對系統性種族歧視的抗議示威，迄今仍在持續，但根據美聯社-NORC公共事務研究中心的民意調查發現，雖然多數人支持抗議警察示威，但多數人也認為執法人員對抗議活動執法適當，只有少數說是使用了過分武力。

這項最新民調結果指出，有54%的美國人支持抗議示威，32%的人表示反對，其餘14%沒有任何意見。

認為抗議活動會帶來更好的改變者也占大多數，所占比率高達44%，只有21%說會帶來負面改變，33%認為不會有太大改變。

抗議警暴的抗議席捲全國，調查發現有7%在過去數星期不同程度的參加過抗議示威。本來非洲裔有更多的理由參加抗議，然而調查發現示威抗議者有一半是白人，與七年前開始出現的「黑人的命也是命」運動比較，今次的抗議更具有多樣性。

大約80%的非裔支持抗議活動，50%的白人表示支持，約三分一白人則反對。

整體而言，27%認為示威抗議是和平而非暴力，22%則說是暴力，51%認為和平與暴力兩者皆有。若以種族比較，白人也較非裔更多的認為抗議活動是屬於暴力，分別是20%與7%之比。54%的白人則認為同樣存在暴力與和平。

儘管支持舉行抗議警暴的人占多數，但占55%的大多數美國人認為，執法部門對最近抗議活動所採取的反應適當，只有44%指警方使用過分武力。

在種族方面，70%的非裔指執法人員對抗議示威過度使用武力，三成左右的白人也有這個說法，但60%白人則認為執法人員做出了適當回應。

此外，大多數人，即54%認為，川普總統對示威抗議的反應，只會令情況變得更糟。川普一度威脅要派軍隊平亂，在各方譁然後才撤回這個想法。不過也有12%的人說川普會使事情變好，33%則指川普的反應對於局勢並無影響。

川普 警察

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