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「奴隸成為自由人」 六月節軍方諭令找到了

世界日報 / 編譯潘勛／綜合19日電
目前全國、全世界舉辦200多項正式慶典，以紀念六月節。 美聯社
目前全國、全世界舉辦200多項正式慶典，以紀念六月節。 美聯社

「六月節」（Juneteenth，又稱「黑奴解放日」）之設立，旨在紀念美國廢止奴隸制，以及1865年6月19日，解放黑奴的消息終於傳達到前邦聯最重鎮的德州蓋文斯頓（Galveston）；目前全美只有三個州未正式批准六月節為法定節日。

另一方面，「國家檔案局」在今年六月節前夕找到應為六月節的原始軍方諭令，文件告知德州數千被奴役的人，他們已獲解放。

「華爾街日報」19日報導，設立六月節的用意在承認：解放黑奴的消息，隨著聯邦部隊少將格蘭傑（Gordon Granger）率領1800多名聯邦部隊1865年6月19日抵達德州蓋文斯頓，接管德州，傳達林肯總統的廢除奴役命令。當時距離南北戰爭結束已近兩個月，只是那時候消息傳播速度很慢，而且經常遭遇大農場主的抵抗。

雖說1865年12月，第13修正案獲批准，把廢奴寫入憲法，非裔美國人遭到奴役到幾年後才完全廢止。

目前全國、全世界舉辦200多項正式慶典，以紀念六月節。而在1865年，解放的消息終於傳到德州蓋文斯頓，新獲自由的非裔美國人以祈禱、舞蹈及社區盛宴表達歡欣之忱。

德州率先在1980年宣布六月節為官方假日，隨後共有47州包括華府特區跟進，承認或奉行六月節；新罕布什爾在2019年成為最新承認六月節為法定的一個州。目前只有夏威夷、北達科他及南達科他3個州還沒批准該節日為法定。

而國家檔案局在華府總部找到的六月節軍方諭令，收納在一本正式軍令書當中，日期押在1865年6月19日，由艾默里（F.W. Emery）少校代行格蘭傑將軍以藝術手寫體字母簽字。軍令上寫道，「德州人民遵循聯邦總統所宣布，獲悉『所有奴隸成為自由人』。」

軍令上另言明，「本令規定，前奴隸主及奴隸之間，人權及財產權絕對平等；兩造前此存在的關係，接下來變成雇主及受僱勞工的關係。」

「華盛頓郵報」指出，軍令傳達的訊息今日聽來特別刻骨銘心，因為近幾周全美人民上街頭宣洩怒火，抗議警方執法殘忍以及種族歧視。

奴隸 華府

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