黑奴解放日 遊行示威橫貫全美

全美大多數州和哥倫比亞特區都將6月19日訂為州定假日或紀念日。 美聯社 6月19日「黑奴解放日」，傳統大都是舉辦慶祝紀念活動，隨著全美持續進行反警察暴力和反種族歧視示威，今年的解放日活動百花齊放，除傳統野炊活動和宣讀「解放奴隸宣言（Emancipation Proclamation）外，還有遊行、靜坐、大篷車抗議等。

川普總統推文指出：「奴隸制的不公不義，實在不可想像。獲得解放必然帶來無比喜悅。這既是對我們歷史敗局的紀念，也是對我國戰勝黑暗的強大能力的慶祝。」

19日上午，田納西州納什維爾（Nashville）刑事法院前，20多名穿西裝黑人靜靜併肩站立。他們身後是阿道弗·伯奇(Adolpho Birch）大法官雕像，伯奇是田納西州最高法院第一位非裔首席大法官。

示威者菲利普·麥吉（Phillip McGee）表示：「如果有人覺得穿西裝站在這裡不自在，不妨想像一下被人膝蓋壓頸是何滋味。」麥吉指的正是明州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死悲劇。麥吉說：「我們只是想更好地呈現出人們看得到和沒看到的一切。」

全美大多數州和哥倫比亞特區都將6月19日訂為州定假日或紀念日。但今年因為佛洛伊德被殺引爆全國抗議、外加新冠病毒大流行黑人社區受創嚴重，更多美國人，尤其是白人開始了解和紀念這一天。

包括紐約州和西維吉尼亞州杭廷頓（Huntington）在內，以前並沒有將這天訂為帶薪假期，開始已這樣做，南達科他州共和黨州長州長諾姆（Kristi Noem）正式宣布19日是黑奴解放日（Juneteenth Day）。田納西州共和黨州長比爾·李（Bill Lee）簽署宣言彰顯「黑奴解放日」。

科羅拉多州民主黨州長波利斯（Jared Polis）簽署警察責任法案，禁止窒息嫌犯、要求警察使用身體攝像機，原用來保護警察免受訴訟的法律障礙，也被去除。威斯康辛州民主黨州長艾弗斯（Tony Evers）呼籲立法機構禁止使用絞刑台並進行其他改革。

路易斯安那州的社區和環保團體打贏官司，得以在一座被考古學家認為當年可能被用來埋葬黑奴的墓地，舉行解放日紀念儀式。這塊土地目前被用來建設耗資94億元的化工園區。

費城原訂舉辦大型解放日遊行，因疫情爆發取消，改為約200人參與的聚會遊行。成千上萬人聚集在亞特蘭大市中心一場宗教集會，演講者和與會人員呼籲結束種族主義。

在波士頓，當日活動包括「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，BLM）組織集會，呼籲結束對有色人種的大規模監禁和過度管理」。絕大多數示威遊行和平進行，但連續22天夜夜上街抗議的波特蘭示威者，推倒了自1920年代豎立的喬治華盛頓雕像。