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對歐喊話 龐培歐：靠向中國大陸代表放棄價值觀和民主

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿龐培歐。 路透社
美國國務卿龐培歐。 路透社

美國國務卿龐培歐19日透過視訊在哥本哈根民主高峰會發表演說，指「中國大陸正在要求世界各國選邊站，若靠向中國大陸，則代表我們都要放棄現有價值觀與民主。」

美國總統川普日前宣布要求行政部門著手取消對香港的特殊待遇，龐培歐表示，美國將是中國大陸的行動而決定，若中共對待香港就如同對待深圳、上海，那美國也會這麼做。

龐培歐表示，中國大陸承諾要給香港50年不變的自由與自治，但中共正在打破承諾，美國要確保中共負起責任，台灣也在看中共怎麼做。

主持人詢問龐培歐，是否會支持台灣參與包括世界衛生組織（WHO）在內的國際組織，龐培歐表示，美國一直在努力讓台灣至少以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），WHA還有11月的會議，美國認為台灣應當參與，而且更重要的事，台灣的抗疫經驗對世界各國來說都很有幫助。

至於美國對台政策，龐培歐表示，美國自1990年代起，有一系列清晰的對台政策，川普政府也會持續落實遵守這些政策。

龐培歐15日與歐盟會員國外長與歐盟高級代表開會，他19日表示「我了解他們擔心被美國要求在美中之間選邊站，但問題不在這裡，是中共在逼大家做出決定，是中共在逼大家決定自由或暴政。」

龐培歐說，北京的策略是各個擊破，要求各國配合北京，不聽話就懲罰。

龐培歐表示，中共試圖推翻現有架構，建立一套能迎合北京需求的規則與方式；若是如此，無論是美國或歐洲國家，都必須放棄現有價值觀，民主也不再是民主。

龐培歐也提到，他17日與中共中央政治局委員楊潔篪在夏威夷的會談，進行了大約六小時，雙方談了很多，而美國將觀察中國大陸怎麼做。

龐培歐 中共

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