快訊

「IP至上主義」萬歲？日本影視產業的反面鏡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臉書推特 齊向川普「開炮」

德國之聲 / 德國之聲
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

臉書屏蔽了川普競選團隊的一個競選廣告。原廣告上有一個向下的紅色三角形。臉書稱，因這個標識同納粹時期政治犯所配戴的標識類似，從而違反「禁止有組織地仇視活動」的規定。

《華盛頓郵報》報道，臉書自稱對該標識進行追蹤研究，發現上世紀三十年代納粹集中營裡共產黨人被迫佩戴這種標識。據悉，這一標識在多個川普以及副總統彭斯的競選廣告裡都有出現。川普一直認為，左派極端組織煽動騷亂，並呼籲人們聯署打擊具有左翼極端傾向的「反法西斯行動」組織（Antifa）。

川普的這個競選廣告被刪前，已有近100萬人次觀看。人們估計，總統同臉書之間也將免不了發生激烈爭辯。不久前，推特因不能做政治廣告為由，也刪掉了川普競選團隊的一則宣傳廣告。

推特應該是美國總體川普發表其觀點的最重要渠道，僅在他的一個賬戶上，粉絲量已超過8千200萬。川普每天必發多條信息。幾周以來，推特嚴密關注總統發推的內容，不僅要求用戶對川普發帖內容進行「事實核查」，還因為「暴力傾向」隱去川普的推文。

今年5月底，川普一個反對加州郵寄投票的推文，第一次被推特標上了要讀者進行「事實核查」的藍色標簽，打了藍色的感嘆號。在後來核查的結果裡，川普的推文被歸類到「與事實不符」類。

緊接著，川普下達行政令，限制推特等社交媒體的活動空間，並要求對平台上發布的內容承擔責任。推特沒有低頭。僅過了幾天，又將川普一個推文因為違反「禁止崇尚暴力」規定而隱藏了。川普對弗洛伊德死後爆發「黑人的生命也是命」（Black lives matter）的抗議活動中出現的暴力活動寫道，「搶劫開始，射擊也隨之開始」（Looting starts, the shooting starts）。這句話，推特認為有為使用暴力唱贊歌的嫌疑。

周四（6月19日），類似的情形又出現了，在川普轉發的一個視頻下，推特標上「遭加工的媒體資料」的警示並加上藍色的感嘆號。這個帶著「CNN」台標的視頻顯示一個黑皮膚兒童從白皮膚孩子那裡跑開，解說文字是「有種族主義傾向的孩子都可能是川普的選民」。接下來字幕寫道：「真正發生的事情是」，畫面顯示，兩個孩子擁抱，一起快跑，字幕：「美國不是問題，假新聞才是」。《華盛頓郵報》調查了視頻的來源後報道，這是一個經過處理後的短片，2019年在網上曾傳得很火。CNN也發推附上原始影片，其標題是「兩個孩子告訴我們什麼是最好的友情」。

本文章由德國之聲授權提供】

川普 臉書

延伸閱讀

夏威夷會面無果而終 美怨中國不坦誠

朝鮮炸兩韓聯絡辦公室 想要什麼？

一中國科學家在美機場被捕 身份竟是解放軍少校

影／美國男警一舞成名 與示威青年「舞鬥」網友讚嘆

相關新聞

連國父也不放過！美示威者拉倒華盛頓雕像洩憤

美國俄勒岡州波特蘭反歧視示威者日前在該市東北部傑佛遜高中拉倒「獨立宣言」起草人、第3任總統傑佛遜雕像後，又在當地時間18...

臉書推特 齊向川普「開炮」

臉書屏蔽了川普競選團隊的一個競選廣告。原廣告上有一個向下的紅色三角形。臉書稱，因這個標識同納粹時期政治犯所配戴的標識類似，從而違反「禁止有組織地仇視活動」的規定。

無限點菜 不用起身新型吃到飽「自助餐」重回賭城

拉斯維加斯永利酒店(Wynn Las Vegas)本月根據新的健康與安全規範重啟，18日成為賭城大道(The Strip)首家恢復自助餐營運的賭場。

最高法院裁定DACA復活 夢想生歡呼：終於可以呼吸！

最高法院18日以5比4裁定川普不能中止「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫政府後，讓近70萬名受到這項歐巴馬前政府政策保護的年輕人鬆了一口氣；裁決出爐後，一名夢想生在最高法院外高呼說：「感覺終於可以呼吸了。」

何謂夢想生？童年非法入境 每2年可延期保護

「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，簡稱DACA)是在2012年在歐巴馬總統任內提出，旨在為童年時期被父母非法入境帶到美國後，既無公民身分，也無合法居留資格的大約70萬外籍年輕人提供保護，免於遭到遣返。

禁遊美、蓋圍牆、拒難民 川普任上 做過這些移民限制

川普總統2016年競選時最重要的承諾，便是制定更嚴厲的移民政策，而他就任以來，可說這項命題主宰他的施政，原因在川普想由行政部門獨力重塑美國移民系統，不甩國會。

反中=挺川普？打破「共和黨抗中、民主黨親中」的迷思

自川普就任、發動中美貿易戰以來，在抗中派輿論中不乏大力吹捧川普的文章，但是在川普第一屆任期即將結束的現在，若是抗中派仍然把共和黨當作台灣結盟抗中的唯一選擇，不僅是簡化歷史演變，更是沒有跟上當下美國的民情變化。從2019年開始，民主黨總統黨內初選的辯論會中，「美國如何對抗中國」就是很重要的議題。

專家憂佛州成下一個疫情重災區「完美風暴正形成」

新冠病毒疫情在美國爆發以來，先後成為傳染熱點的西雅圖、紐約，如今已漸漸走出陰霾；衛生專家分析，跡象顯示，在全美各州中搶先重啟經濟活動的佛羅里達州，恐將成為下一個疫情重災區，以各種條件來看，一場完美風暴正在形成。

一乘客拒絕戴口罩 美國航空趕他下機

紐約男子史崔卡(Brandon Straka)17日搭乘美國航空(American Airlines)的班機從紐約出發，擬參加川普總統本周末在奧克拉荷馬州土耳沙市(Tulsa)舉辦的競選造勢活動，卻因不願戴口罩，被機組人員拒載。

疫情趨緩只是假象？佛奇：NFL不宜開打

最近幾周以來疫情雖然看似逐漸趨緩，在重啟經濟活動後部分地區又爆發確診人數飆升，科學家擔心疫情將會再度回升。

經濟動機？川普：中國可能故意讓病毒傳到全世界

川普17日在白宮橢圓形辦公室接受華爾街日報專訪時說，中國可能存有經濟動機，故意要讓病毒傳染到其他國家，「別忘了，過去一年半裡，我的經濟表現可是狠甩他們好幾條街，原因就是關稅。」

受訪嗆辣補刀…波頓：川普不適任、治國無能

儘管川普政府大動作阻撓，川普總統也頻推文批評，前任國家安全顧問波頓(John Bolton)繼新書內容曝光重創川普後，18日接受美國廣播公司(ABC)資深記者瑪莎‧拉達茲(Martha Raddatz)專訪時，直接說川普「不適任」，也「沒有治國能力」。

熱門新聞

中印邊境械鬥 大陸解放軍拿特製「狼牙棒」狂毆印軍

解放軍武器「狼牙棒」曝光！殺20印軍後昨釋放10名俘虜

養4年金龍魚身價漲1.5倍卻被爸爸炸來吃 印尼男大崩潰：我想吐

中印邊境衝突細節曝光 專家：印度境況更窘迫

新聞眼／台灣醒醒吧！別被用完即丟

「黑人牙膏」涉種族歧視！ 高露潔：重新評估品牌名稱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。