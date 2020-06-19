臉書推特 齊向川普「開炮」

臉書屏蔽了川普競選團隊的一個競選廣告。原廣告上有一個向下的紅色三角形。臉書稱，因這個標識同納粹時期政治犯所配戴的標識類似，從而違反「禁止有組織地仇視活動」的規定。

《華盛頓郵報》報道，臉書自稱對該標識進行追蹤研究，發現上世紀三十年代納粹集中營裡共產黨人被迫佩戴這種標識。據悉，這一標識在多個川普以及副總統彭斯的競選廣告裡都有出現。川普一直認為，左派極端組織煽動騷亂，並呼籲人們聯署打擊具有左翼極端傾向的「反法西斯行動」組織（Antifa）。

川普的這個競選廣告被刪前，已有近100萬人次觀看。人們估計，總統同臉書之間也將免不了發生激烈爭辯。不久前，推特因不能做政治廣告為由，也刪掉了川普競選團隊的一則宣傳廣告。

推特應該是美國總體川普發表其觀點的最重要渠道，僅在他的一個賬戶上，粉絲量已超過8千200萬。川普每天必發多條信息。幾周以來，推特嚴密關注總統發推的內容，不僅要求用戶對川普發帖內容進行「事實核查」，還因為「暴力傾向」隱去川普的推文。

今年5月底，川普一個反對加州郵寄投票的推文，第一次被推特標上了要讀者進行「事實核查」的藍色標簽，打了藍色的感嘆號。在後來核查的結果裡，川普的推文被歸類到「與事實不符」類。

緊接著，川普下達行政令，限制推特等社交媒體的活動空間，並要求對平台上發布的內容承擔責任。推特沒有低頭。僅過了幾天，又將川普一個推文因為違反「禁止崇尚暴力」規定而隱藏了。川普對弗洛伊德死後爆發「黑人的生命也是命」（Black lives matter）的抗議活動中出現的暴力活動寫道，「搶劫開始，射擊也隨之開始」（Looting starts, the shooting starts）。這句話，推特認為有為使用暴力唱贊歌的嫌疑。

周四（6月19日），類似的情形又出現了，在川普轉發的一個視頻下，推特標上「遭加工的媒體資料」的警示並加上藍色的感嘆號。這個帶著「CNN」台標的視頻顯示一個黑皮膚兒童從白皮膚孩子那裡跑開，解說文字是「有種族主義傾向的孩子都可能是川普的選民」。接下來字幕寫道：「真正發生的事情是」，畫面顯示，兩個孩子擁抱，一起快跑，字幕：「美國不是問題，假新聞才是」。《華盛頓郵報》調查了視頻的來源後報道，這是一個經過處理後的短片，2019年在網上曾傳得很火。CNN也發推附上原始影片，其標題是「兩個孩子告訴我們什麼是最好的友情」。

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