無限點菜 不用起身新型吃到飽「自助餐」重回賭城

拉斯維加斯永利酒店(Wynn Las Vegas)本月根據新的健康與安全規範重啟，18日成為賭城大道(The Strip)首家恢復自助餐營運的賭場。

不過，自助餐老饕可預期會有改變，包括維持社交距離、免觸碰科技、拋棄式和電子檔菜單。食品暨藥物管理局(FDA)針對疫情期間餐館重開頒發新指南，要求凡是需要食客使用共同器具的服務，例如沙拉吧、自助餐和飲料站等均須暫停。

附設自肋餐的餐廳、酒店和賭場，必須重新設計進食方式，有些餐廳則直接關門。拉斯維加斯有很多拿過獎的美味自助餐館，隨著內華達州放鬆對餐館限制歡迎食客光顧，永利賭場想出讓老饕盡情用餐的方法。

該賭場自助餐「吃到飽」的體驗將包括專屬服務生，會端上數十種餐點給顧客，不限次數，菜色包括厚羊肋排佐松露波菜、脆洋蔥與龍蝦水餃搭配烤紅椒、茴香和番紅花醬等，食客不用起身去餐點站夾菜。

吃到飽顧客可在兩小時內盡情點餐，定價從平日早午餐36.99元到周末晚餐65.99元不等，但要搭配酒才稱得上賭城自助餐，所以永利賭場還提供飲料任你喝的24.99元和29.99元兩種選擇，包括啤酒、紅酒、氣泡酒、粉紅酒和雞尾酒等。吃到飽自助餐需要預約，用餐完畢再付款，以加速就座。

雖然食客將失去拿著盤子瀏覽菜色的樂趣，但總優於餐廳根本不重開。上個月，南加州失去受歡迎的自助餐連鎖店Souplantation，永久關閉97家分店。