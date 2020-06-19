最高法院裁定DACA復活 夢想生歡呼：終於可以呼吸！

最高法院18日以5比4裁定川普不能中止「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫政府後，讓近70萬名受到這項歐巴馬前政府政策保護的年輕人鬆了一口氣；裁決出爐後，一名夢想生在最高法院外高呼說：「感覺終於可以呼吸了。」

「這是我今天早上醒來聽到的第一件事，我到現在都還在發抖。」九歲時就從菲律賓來到美國的喬安娜‧卡布雷拉(Joana Cabrera)說，她現在高興的心情，「只能用不可置信來形容，因為我已經做好了最壞打算。」

數十萬名夢想生自小來到美國，和一般孩孩一樣上學、上教堂和參加社區活動，期盼政府新政能允許他們在美國正大光明地生活，合法就業而不必擔心被驅逐出境。

2012年起夢想生受到DACA計畫保護，暫時不必擔心拘留問題；他們能獲得社會安全卡、駕照，並且能上大學、就業、結婚和買房；不過若要申請這些文件，他們勢必得相信政府交出個人資料，這也可能讓父母身分曝光。

三年前川普亟欲強打移民政策、結束DACA，讓夢想生的美國夢陷入一片迷茫；最高法院這項判決不僅讓夢想生能夠更新身分，更開放6萬6000名無證年輕人申請。

DACA的影響層面廣泛，不只給予夢想生機會，現在更有超過25萬名在美國出生的幼童，其中有一名父母親受惠於DACA；還有150萬人的伴侶為計畫受惠者。

一早在家中焦急等待判決結果的伊澤‧赫南德斯( ItzelHernandez)說：「我們贏了，大家已經流了好多眼淚，沒有人相信這是真的。」