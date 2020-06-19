何謂夢想生？童年非法入境 每2年可延期保護

「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，簡稱DACA)是在2012年在歐巴馬總統任內提出，旨在為童年時期被父母非法入境帶到美國後，既無公民身分，也無合法居留資格的大約70萬外籍年輕人提供保護，免於遭到遣返。

DACA這項俗稱「夢想生」的計畫，並不提供取得美國公民的途徑；根據規定，保護期限兩年，屆滿可以更新延期；受到保護的外籍年輕人除了得以在美國合法居留，也可以合法工作，透過雇主取得醫療保險。

根據統計，「夢想生」平均年齡為20歲中期，年紀最大的則在30歲晚期，絕大多數來自墨西哥，另外也有在中美洲、南美洲、亞洲或加勒比海地區出生的年輕人。

由於可以合法就業，這項計畫讓「夢想生」可以賺錢，進修高等學位，在某些州還可以取得駕照；某些州還給予「夢想生」州民上大學的同等待遇，允許申請州政府贊助的獎學金。

川普總統上台後，從2017年開始便努力推翻「夢想生」計畫，第一步是停止受理申請新案。

過去幾年來，移民權益保護團體與川普政府的司法攻防戰裡，法院多數判決傾向同意已經擁有「夢想生」資格的年輕人，在最高法院做出最終裁定前，可以繼續申請延期；而最高法院18日的裁定，讓這套現行措施得以繼續維持。

接下來川普政府有兩條路可選，第一就是放棄推翻「夢想生」計畫的政策，第二就是回到司法途徑，向下級法院提供更充分的證據，說服法院為何「童年抵美暫緩遣返計畫」必須畫下句點；由於重返訴訟之路的過程恐將耗時數月，川普政府在2020年總統大選前一舉消除「夢想生」計畫的期望，難以實現。

「夢想生」一詞來自2001年在國會提出的「夢想法案」(Dream Act)，當年如果這項草案立法通過，外籍年輕人除了可以合法居留，還有機會成為美國公民。