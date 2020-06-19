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禁遊美、蓋圍牆、拒難民 川普任上 做過這些移民限制

世界日報 / 編譯潘勛／綜合18日電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

川普總統2016年競選時最重要的承諾，便是制定更嚴厲的移民政策，而他就任以來，可說這項命題主宰他的施政，原因在川普想由行政部門獨力重塑美國移民系統，不甩國會。

「華爾街日報」18日列舉川普已做或想做的移民政策變革，首先便是2017年元月實施的旅遊禁令；他一上任簽署的命令之一，便是禁止幾個穆斯林國家旅客來美，這條命令雖遭逢司法挑戰而修訂兩次，但最後由最高法院於2018年裁定有效。

行政當局最近還擴大限赴美國家名單，納入奈及利亞及幾個亞、非國家。

川普一坐上白宮寶座，便試著建造保證要蓋的美、墨邊界圍牆，但國會拒絕為此撥款；2019年，川普宣布該邊界進入緊急狀態，開始由軍方或其他來源挪用幾十億元建造圍牆；迄今行政單位蓋了167哩邊界圍牆，但以往沒有、純為新建的邊界牆只有三哩。

川普2017年元月起便實施難民赴美限制，任期的前幾個月，難民赴美悉數暫停；去年10月起的本會計年度，川普所設的難民上限為1萬8000名。

前總統歐巴馬簽署「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，簡稱DACA)行政命令，讓非法抵美的年輕移民取得工作許可及法律保護；川普上任後同意讓DACA實施達六個月，以便國會立法解決這個問題。但立法無成，2017年9月DACA便遭川普廢止。

今年3月，川普趁新冠大流行之便，實施兩大移民政策變革。行政單位動用模糊的公共衛生法，在邊界驅逐所有移民，讓他們連任何申請庇護的機會都沒有。

接下來到4月，川普簽署總統令，暫停有家人在美的移民申請前來；他聲稱這是為了不讓移民搶走美國人的飯碗。雖說這兩項舉措都屬臨時性質，但除非川普無法連任，否則仍可能延續。

川普 移民 難民

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