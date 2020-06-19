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專家憂佛州成下一個疫情重災區「完美風暴正形成」

世界日報 / 記者顏伶如、編譯林育正／綜合報導
專家擔心佛州恐成為下一個疫情重災區，圖為佛州邁阿密海灘上的人群。(Getty Images)
專家擔心佛州恐成為下一個疫情重災區，圖為佛州邁阿密海灘上的人群。(Getty Images)

新冠病毒疫情在美國爆發以來，先後成為傳染熱點的西雅圖、紐約，如今已漸漸走出陰霾；衛生專家分析，跡象顯示，在全美各州中搶先重啟經濟活動的佛羅里達州，恐將成為下一個疫情重災區，以各種條件來看，一場完美風暴正在形成。

賓州大學(University of Pennsylvania)、費城兒童醫院(Children`s Hospital of Philadelphia)科學家研究團隊17日公布的最新模型公式估測，佛州擁有成為下一個新冠病毒疫情重災區的「所有必備條件」，佛州疫情風險迅速升高，嚴重程度已經到達「前所未見」的地步。

阿拉巴馬州立大學布明罕校區(University of Alabama at Birmingham)傳染疾病研究部主任馬拉索(Jeanne Marrazzo)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說：「病毒急速擴散的可能性非常高，高得令人害怕，後果恐怕不堪設想。」

馬拉索分析，佛州人口普遍高齡化，州內養老院、退休老人社區數量眾多，萬一疫情爆發，可能帶來「災難性的結果。」

賓州大學醫學道德及衛生政策部主任艾曼紐(Ezekiel Emanuel)說，目前許多地點確診案例激增速度，完全超越了檢測。

艾曼紐指出：「如果看到某個地方確診病例出現50%或150%的增加，例如在美國南部，那不是檢測的緣故，而是新增案例，是社區傳染。」據統計，德州在15日有2326個染疫住院的病例，創下全州疫情爆發以來的單日住院最高紀錄。

新冠病毒近日捲土重來，連最初期的疫情熱點華盛頓州都有再次淪陷的跡象；東南部的三城市(Tri-Cities)肯納威克(Kennewick)、里奇蘭(Richland)和帕斯科(Pasco)，加護病床更已全滿，確診住院人數在近幾周內翻倍。

18日當地就有多達78位病患新冠肺炎住院，數字為單日新高；醫師艾咪‧柏森(Amy Person)表示雖然目前醫院尚能負擔，但擔心若病患按照目前的速度持續增加，當地醫療系統恐怕將不堪負荷。

三城市區域的疫情從4月平均每日確診10多人，到5月一天30多人，6月更曾出現單日144人，疫情亟需立刻被控制下來。

佛州衛生廳公布數據則顯示，佛州在15日當天有近2800個新增確診案例，創下州內單日最高新增案例、確診案例的新高紀錄。佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)表示，擴大檢測讓確診案例變多，疫情主要出現在監獄、農業社區以及長照機構。他說：「我們不會再度封鎖。我們會繼續往前走。」

疫情 新冠肺炎 華盛頓 高齡化

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