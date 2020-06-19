一乘客拒絕戴口罩 美國航空趕他下機

紐約男子史崔卡(Brandon Straka)17日搭乘美國航空(American Airlines)的班機從紐約出發，擬參加川普總統本周末在奧克拉荷馬州土耳沙市(Tulsa)舉辦的競選造勢活動，卻因不願戴口罩，被機組人員拒載。

史崔卡當天從拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)登機，擬搭乘1263號航班經過達拉斯，前往土耳沙，全機共搭載122位旅客。

史崔卡在社群網站推特(Twitter)發文表示：「我剛剛因為沒戴口罩被趕下飛機了，這是第一次發生，而且這不是聯邦法律。美國航空的機組人員站在那裡告訴我這是法律規定，要我尊重那些無法戴口罩的工作人員，但當我告訴他們這不是法律時，我就被趕下飛機。」

美國航空回應說：「我們要求乘客登機時戴上口罩，我們已經執行這項政策一段時間，而且我們拒絕讓不願意配合的乘客搭乘。但有些乘客是可以不用強制戴上口罩的，包括幼童、身障人士，以及有特殊醫療需求的人。」

史崔卡稱自己在被趕下飛機後，向機組人員表示自己是因為「有特殊醫療需求」而無法戴上口罩，並稱機上的醫護人員隨後向他道歉，但是稍晚他接受有線電視新聞網(CNN)的訪問，被問到有何特殊醫療需求時，他卻拒絕回答。

「紐約時報」記者赫登(Astead Herndon)當時正巧搭乘同一班機，目睹事情經過。赫登在推特寫下：「他引起一些騷動，導致我的班機被延誤起飛。他向機組人員表明自己有特殊醫療需求，但機組人員問他是否有文件可證明，他卻拿不出來。」

美國航空一名代表向媒體透露：「後來史崔卡先生向我們的地勤人員表示，他願意配合我們的政策，並且重新訂了機票。」

史崔卡自稱「前自由派支持者」，為保守派政治活動「脫離(民主黨)」(#Walk Away)的創始人，長期鼓吹民眾拋棄民主黨。