疫情趨緩只是假象？佛奇：NFL不宜開打

最近幾周以來疫情雖然看似逐漸趨緩，在重啟經濟活動後部分地區又爆發確診人數飆升，科學家擔心疫情將會再度回升。

非營利組織「決心拯救生命」(Resolve to Save Lives)的流行病學家夏帕爾(Cyrus Shahpar)表示：「現在要能正確地判斷死亡人數是否持續下降，以及疫情真的趨於穩定，目前看來都還太早。」

美聯社透過約翰霍普金斯大學的數據進行分析研究的結果顯示，和過去兩周全國單日的死亡人數平均為960人相比，現已下滑至680人；但是單日確診的人數卻從2萬1400人，上升至2萬3200人。

疫情趨緩後，本年度美式足球的球季也計畫即將開打，但國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)卻不建議這麼做。

佛奇18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示：「除非球員們有個防護罩，和人群隔離而且幾乎每天都要接受檢測，否則要在今年秋天看到美式足球開打可能非常困難。」

此外，若球季如期在秋天開打，佛奇對第二波疫情爆發的可能性持相當悲觀的角度，他說：「如果真有第二波疫情，這是非常有可能的，而且加上流感季的到來，一切會變的非常複雜。」

佛奇17日參加聯邦衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services)的播客(Podcast)節目「學習曲線」(Learning Curve)，討論疫情和疫苗研發的過程。

節目中佛奇替自己「居家避疫」的政策辯護，稱此舉拯救數百萬人的性命，並將焦點轉向國人「反對科學」的偏見，以及疫情對非裔族群造成不成比例的影響。

佛奇表示：「很不幸的，美國眾多的問題之一，就是有一群人總是抱持著反對科學的偏見，很不可思議而且難以讓人理解。他們不相信科學和理論，所以當白宮發表具有權威性的科學建議時，總是會有人不相信，這才是我們真正的問題。」