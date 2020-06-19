經濟動機？川普：中國可能故意讓病毒傳到全世界

川普17日在白宮橢圓形辦公室接受華爾街日報專訪時說，中國可能存有經濟動機，故意要讓病毒傳染到其他國家，「別忘了，過去一年半裡，我的經濟表現可是狠甩他們好幾條街，原因就是關稅。」

川普受訪時也觸及當前美國的族裔紛爭說，美國確實存在某些制度性種族主義(systemic racism)，若把南方邦聯(Confederate)歷史名號從美軍基地名稱移除，將導致國家分裂進一步惡化。

川普表示，紀念美國黑奴解放的「六月節」(Juneteenth)之所以變得熱門，都是他一個人的功勞。

美國此時正面臨雙重危機的重大考驗，一是新冠病毒疫情持續蔓延，一是明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓警致死後，挑動具有高度敏感的種族神經，引發全美各地示威衝突不斷。

「我很希望制度性種族主義不存在，但不幸的是，某種程度是有的。」川普受訪時說，「如今問題跟過去比較起來，嚴重程度已經大幅降低。」

談到疫情，川普則說，美國疫情已經接近尾聲，但過去這段期間裡，中國可能促成病毒在全世界流行，藉以達到讓其他經濟競爭對手面臨內部動盪的目的。

川普說：「有可能，這是故意的。」

民眾戴口罩無關防疫，只是展現對他不滿

川普表示，病毒檢測的成效遭到「過度吹捧」，某些美國民眾戴口罩與防疫措施無關，而是想要展現對他的不滿意。

他說，對於是否戴口罩，讓他覺得最傷腦筋的一點就是，很多人根本不想戴，覺得「戴了反而更容易被傳染。」

他舉例說：「手指難免會碰到口罩，拿下口罩之後，手又會碰到眼睛、鼻子以及嘴巴。大家還不知道病毒是怎麼傳染的嗎？」

被問到目前美國13.3%的失業率是否可能在大選投票日來臨前得以降低，川普不願提供失業率可以下降多少，僅表示對美國經濟充滿樂觀，最近幾個月就業恢復、零售表現頗佳，都證明美國經濟正在快速復甦。