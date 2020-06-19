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受訪嗆辣補刀…波頓：川普不適任、治國無能

世界日報 / 記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合報導
前任國家安全顧問波頓(左)日前接受美國廣播公司ABC專訪時，直言川普「不適任」，也「沒有治國能力」。圖為2019年2月兩人在白宮談公務。美聯社
前任國家安全顧問波頓(左)日前接受美國廣播公司ABC專訪時，直言川普「不適任」，也「沒有治國能力」。圖為2019年2月兩人在白宮談公務。美聯社

儘管川普政府大動作阻撓，川普總統也頻推文批評，前任國家安全顧問波頓(John Bolton)繼新書內容曝光重創川普後，18日接受美國廣播公司(ABC)資深記者瑪莎‧拉達茲(Martha Raddatz)專訪時，直接說川普「不適任」，也「沒有治國能力」。

歷任美國總統中，鮮少現任總統遭到前任內閣高層官員以「不適任」為由點名檢討；波頓受訪時說，根據在川普政府任職的親身經歷，「除了對川普連任有利的計畫之外，並未看到任何具體的領導方針。」

「一心一意想連任，長遠政策擺一邊」

波頓說，川普一心一意只想著如何贏得連任選舉，「導致長遠政策都被擺到一邊。」

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)18日也表示：「川普總統顯然在道德上不適任，在理智上也未準備好當美國總統。」她會再與民主黨人討論是否傳喚波頓談論新書指控，波頓去年拒絕到眾院為彈劾調查作證。

川普就任後，波頓是任期最長的國家安全顧問，曾陪同川普參加與北韓領導人金正恩的兩次美朝峰會，也和川普與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)、中國國家主席習近平、土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)等國家領袖會面；川普參加G20高峰會議等重大國際會議時，與各國元首舉行會外會，波頓都在側。

波頓於2019年9月向白宮遞出辭呈，但川普卻說波頓是被他開除的。

眾院情報委員會主席謝安(Adam Schiff)18日痛批波頓不愛國，未在彈劾調查交出川普濫權的「進一步證據」；參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)指出新書揭露川普對中國的立場，「川普總統處理中國政策時不可信任。」

波頓專訪的完整內容，將於21日播出；波頓爆料新書「事發之室─白宮回憶錄」(The Room Where It Happened: A White House Memoir)訂於23日上市。

「美朝峰會只在意拍照，不在乎結果」

談到川普與金正恩的美朝峰會，波頓在訪問中說，川普在意重點在於拍照亮相的機會，以及媒體對於峰會的報導，至於會議的結果是否有利於美國在雙邊關係中的情勢，川普則較不在乎，甚至毫不在意。

波頓在書中寫道，對於北韓來說，美朝峰會讓北韓得到了想要結果，對川普而言，美朝峰會則讓川普得到了基於個人目的想要獲致的結果，「由此可見川普對於外交事務的看法，存有嚴重偏差，他無法辨別個人私利與國家福址的界線何在。」

共和黨參議員18日拒絕談論波頓指控，眾院領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)表示，波頓為了賣書提出「煽動」說法，「錢能讓很多人說出很多事。」

川普 波頓 北韓 金正恩 G20 習近平

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