川普不斷拿石頭砸自己的腳… 幕僚憂：他真的想連任嗎？

距離11月總統大選至只剩不到五個月，川普總統不僅民調表現低迷，近期言行拿不出連任氣勢，更不斷自毀人氣，身邊幕僚都擔心，「他真想連任嗎？」

日前面對非裔男子佛洛伊德(George Floyd)示威抗議，口無遮攔又難以管好雙手在推特亂發文的川普，口出煽動性言論要出動軍隊，並且朝暴民開槍的言論讓人反彈；最近他與高層顧問開會，據傳他對幕僚的建議極為不耐說，「我必須做自己。」

川普一向不願被視為「輸家」，雖然部分顧問認為愈接近選舉，他的競爭力將更強勁，但現在的他綁手綁腳，處於被動狀態，行為無異於拿石頭砸自己的腳。

美聯社和諾克公共事務研究中心18日公布的聯合民調發現，在總統最需面對新冠病疫、經濟退縮及警察亂殺黑人引發的全面種族危機之際，總統的作為卻加劇社會緊張。

這項民調的結果顯示，大多數美國人，包括63%共和黨人認為美國已經偏離了正軌；三分之二美國人，包括37%共和黨人認為川普把國家弄得更分裂。

加州63歲的退休人士丹娜歐慈(Donna Oats)說，「他(川普)不但沒有團結我們，反而把大家搞得更分歧。」

紐約時報報導，受到躲進白宮碉堡等傳聞影響，川普感到自己的能量已被消耗殆盡；報導說川普已對下一個四年興趣缺缺，只能準備為連任失利找藉口，例如造成新冠肺炎大爆發的中國，和造成他招牌強勁經濟表現失效的封城。

前白宮聯絡室主任的史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)說：「他目前的做為根本無法摒除人民對種族主義的擔憂和穩定新冠疫情；也因為如此，他已不喜歡這份工作。」

本來是共和黨的歐慈，因為不滿川普和共和黨的總體表現，最近把選舉登記資料改為民主黨；她說，川普上任迄今，她每天起來，都害怕打開電視，看到發生在美國的新聞。

不過民調也顯示，在病毒感染、經濟退縮和社會不安三大浪潮下，川普的支持率仍有39%，僅比2、3月跌了四個百分點，和上任以來的各時期不相上下，可見「川粉」的基本盤沒有動搖。