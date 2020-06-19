納瓦羅護川普 批波頓行徑「如在政治圈公開前情人艷照」

白宮前國安顧問波頓新書大爆前老闆川普總統的料，雙方角力從新書能否在下周順利上市，提前到新聞版面之爭；除了川普親上火線接受專訪、個人推特連發，其扈從如白宮發言人麥肯內尼和國家貿易委員會主席納瓦羅接力護主，納瓦羅更批波頓有如在政治圈做出「公開前情人艷照」的行徑，只求報復川普。

川普的火氣隨著推文一路延續到18日，指波頓是瘋子（Wacko），波頓書中所說的都是虛構，「劇情荒謬，我根本沒有做過。」並指波頓唯一目的就是醜化他。

波頓（John Bolton）新書「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White House Memoir）爆料川普決策荒腔走板，還指川普懇請中國國家主席習近平多買美國農產品，替其助選；美國司法部再出招，可能動用臨時命令禁止出版，但各家媒體早根據事先取得的書本節錄大書特書。

川普在推特表示，波頓在白宮時，試圖將利比亞模式套用在北韓身上，但失敗了，「跟我超好的(北韓領導人)金正恩，只要看到波頓就會像導彈一樣火大」，都是波頓的錯，讓美國在北韓的努力受挫。

川普說，他曾經問波頓到底在想什麼，波頓說不出話只是道歉，「我應該在當時就開除他。」

川普17日晚間接受華爾街日報專訪批波頓是騙子、一派胡言，並為自己的中國政策捍衛，「從來沒人跟我一樣強硬。」

但是當記者18日在白宮一場圓桌會議詢問川普，為何要聘用他稱為「瘋子」和「騙子」的人，川普臉色一沉，沒有回應。

納瓦羅（Peter Navarro）18日在白宮受訪稱波頓是「大說謊家」，還說他是「賣書狂」，所作所為都是為了錢；納瓦羅另在接受福斯新聞訪問時，將波頓出書比喻為有如在政治圈做出「公開前情人艷照以報復」(revenge porn)的行徑，只為報復川普。

根據華郵等媒體報導，波頓在新書中不僅爆料川普處理國際事務狀況外，還要習近平「助攻」其連任，川普吹捧習近平是「中國歷史上最偉大領袖」，並當習近平面表示，支持興建關押維吾爾族的新疆集中營。

但納瓦羅說，說川普要中國購買農產品助其連任，和說川普支持中國大陸在新疆集中營，都不是事實。

納瓦羅說，事實很清楚，波頓的行為模式是重複的，進入一個政府團隊，推動自己想要的議程，直到被開除或自行離職，在離開後回過頭批評前老闆；就如同波頓在小布希政府時代，謊稱伊拉克有大規模毀滅性武器，讓小布希政府對伊拉克開戰，在離開小布希政府後，就發動色情報復。

麥肯內尼（Kayleigh McEnany）18日也在白宮表示，波頓以前稱讚川普是「準備周全」、「不重蹈前朝覆轍」的領導人，波頓的這些話正好戳穿他在新書中所描述的一切，已讓波頓自失可信度。