老讓川普破口大罵… 大哉問：誰不斷聘用不適任的人？

一直以來，川普總統的治國能力，似乎反覆受到同一問題的制約：「有人」不停地聘用川普認為非常糟糕的幕僚；華盛頓郵報18日分析報導「此地無銀三百兩」地發出「大哉問」：「到底是誰在不斷聘用川普認為不適任的人？一定要追究這個人的責任。」

面對前國家安全顧問波頓(John Bolton)出書大爆料，川普18日推文說：「有個『瘋子』( wacko)激怒了朝鮮領導人金正恩。那時我問他『你到底在想什麼？』他沒回答，只是道歉。我早該在那時就開除他！」

在另一條推文中，川普嘲笑波頓是「只想發動戰爭、牢騷滿腹的無聊呆瓜。從沒搞清楚狀況，被人排擠棄了還很開心，真是笨！」

波頓當然不是唯一川普聲稱被迫接受的糟糕下屬，馬提斯(Jim Mattis)當了他的國防部長兩年，最近再遭川普貶抑：「馬提斯是我們國家最被高估的將軍。他話很多，卻從來沒有『貢獻』。他很爛！」

川普也說，他被迫與前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)合作，5月他在電視上說，找塞辛斯當部長「大錯特錯」、「是場災難」、「他對別人言聽計從，根本什麼都不知道。」

川普還表示，找柯茨(Daniel Coats)當了兩年國家情報總監也是個「錯誤」，「他就只會坐在那裡，什麼也不幹。」

至於曾經貴為川普左右手的前白宮幕僚長巴農(Stephen K. Bannon)則被川普罵稱：「紕漏出得比鐵達尼號還多。」

川普2016年2月競選期間曾大聲許諾，他的政府只會聘用頂級人才；「我們這裡的人才比世界任何地方都多。我有世界最好的人。」

華郵指出，不知為何，所有不適任者都進了川普的政府；某處、某人，應該為這些任命負責；「我們敢打包票，沒有人會比川普更想知道到底是誰該為此負責。」