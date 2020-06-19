又槓上了！推特將川普新推文標註為「被操縱的媒體」

繼美國總統川普貼文遭標記為「鼓吹暴力」後，推特18日再出招，將川普發布一則有關小孩種族歧視的推文加註警語，提醒民眾該貼文為「被操縱的媒體」（manipulated media），用來誤導大眾。

紐約時報報導，川普18日在推文中發布一則總長一分鐘的影片，其中有兩個小孩在人行道上奔跑。但該影片前10秒內容被後製成CNN新聞報導畫面，假新聞字幕聲稱「種族歧視的小孩可能是川普選民」。影片後半段痛批「假新聞」助長假訊息。

報導指出，該推文被瀏覽近400萬次後，推特18日晚間在影片下面加註驚嘆號，並標註為「被操縱的媒體」。

推特的公司政策為禁止分享「經過欺騙性竄改或捏造」的影片、照片或音檔，以戲弄閱聽眾。這是推特首次在川普貼文中使用該標籤。