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回顧美中會談 美亞太助卿：先觀察中方如何落實承諾

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國務卿龐培歐17日與中共中央政治局委員楊潔篪會談，隨行的國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）18日舉行電話記者會指出，這次提到北韓、軍控、中印衝突、香港、外國記者採訪權和疫情等問題，美國期待能與中國大陸合作解決北韓問題，爭取讓北韓重回談判桌；他也說，G7外長所發的關切香港聯合聲明是在協助中國大陸認清自己的行為與承諾不一致。

史達偉表示，「我們不是達成協議，而是雙方重申彼此立場，美國會在接下來這段日子觀察中國大陸如何落實承諾」；被問到美中在重大分岐議題上是否沒進展，史達偉回「我不會這樣說。」

龐培歐18日在推特公布與楊潔篪合照，指楊潔箎在會中再次承諾兌現美中第一階段貿易協議中的所有義務；美國總統川普卻在推特上說，「美國的確在各種不同情況下，都保留了與中國大陸完全脫鉤的選項。」這並非川普首次說要與中國大陸脫鉤。

史達偉說，龐培歐仍在努力促進雙方達成公平對等的關係，他不會去評斷龐培歐與川普說法是否存在落差。

史達偉提到，這次會談前，北京也爆發新冠疫情，所以這次會談，雙方均採取防疫措施，美國重申希望中國大陸公布疫情來源、數據和各種資料的重要性，這是為了共同挽救生命，也希望這次北京會比武漢更誠實。

史達偉表示，當全世界都忙著處理疫情，不表示美國會對挑釁行為開綠燈，他們注意到中國大陸在印度、南海和台灣附近的行為；史達偉說，台灣這次抗處理疫情值得稱讚，堪稱世界一流。

回顧整場會面，史達偉說，考慮到當前雙邊關係所面臨的情況，他不敢說中國大陸一定滿意，但美國已經盡力，他重申美國處理對中關係，爭取一種建設性、以結果為導向的，公平對等的關係。

另外，當記者提及前國安顧問波頓（John Bolton）的新書內容試著提問，立即遭到主持記者會的國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）打斷，史達偉沒有回應。

疫情 龐培歐

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