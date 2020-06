被點名曾傳小紙條罵川普 龐培歐出面自清

美國前白宮國安顧問波頓(John Bolton)將出版新書「事發之室-白宮回憶錄」(The Room Where It Happened : A White House Memoir),曝光美國總統川普荒腔走板的決策,以及為連任不擇手段的行徑;書中提到,美國國務卿龐培歐還曾私下傳紙條給波頓,說川普「簡直就是一派胡言」。

龐培歐18日發表名為「我也在現場(I Was In The Room Too)」的聲明,他說,還沒看過這本書,但從節錄中讀到,波頓散布了很多謊言,充滿加油添醋和徹頭徹尾的虛構訊息;因為波頓違反美國人民的信任,他的最後公眾形象將是傷害美國的叛徒。

「致我們全球各地的友人,你們都知道川普總統領導的美國是世界一股良善的力量。」龐培歐說。