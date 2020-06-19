被點名曾傳小紙條罵川普 龐培歐出面自清

美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）將出版新書「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White House Memoir），曝光美國總統川普荒腔走板的決策，以及為連任不擇手段的行徑；書中提到，美國國務卿龐培歐還曾私下傳紙條給波頓，說川普「簡直就是一派胡言」。

龐培歐18日發表名為「我也在現場（I Was In The Room Too）」的聲明，他說，還沒看過這本書，但從節錄中讀到，波頓散布了很多謊言，充滿加油添醋和徹頭徹尾的虛構訊息；因為波頓違反美國人民的信任，他的最後公眾形象將是傷害美國的叛徒。

「致我們全球各地的友人，你們都知道川普總統領導的美國是世界一股良善的力量。」龐培歐說。