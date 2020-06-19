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反擊波頓新書爆料 納瓦羅：如同前情人的色情復仇

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反擊波頓新書爆料 納瓦羅：如同前情人的色情復仇

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國家貿易委員會主席納瓦羅（Peter Navarro）。美聯社
白宮國家貿易委員會主席納瓦羅（Peter Navarro）。美聯社

白宮前國安顧問波頓（John Bolton）的新書爆料美國總統川普決策荒腔走板，還指川普懇請中共國家主席習近平多買美國農產品，替其助選。白宮國家貿易委員會主席納瓦羅（Peter Navarro）18日稱波頓是「大說謊家」，還說他是「賣書狂」，波頓所作所為都是為了錢；納瓦羅在接受福斯新聞訪問時，將波頓出書比喻為前情人的色情復仇，只為報復川普。

根據華郵等媒體報導，波頓在新書中不僅爆料川普處理國際事務狀況外，還要習近平「助攻」其連任，川普恭維習近平是「中國歷史上最偉大領袖」，並當習近平面表示，支持興建關押維吾爾族的新疆集中營。

納瓦羅18日在白宮受訪表示，說川普要中國大陸購買農產品助其連任，和說川普支持中國大陸在新疆集中營的行為，這都不是事實。

納瓦羅表示，波頓是大說謊家、是賣書狂，波頓所作所為都是為了錢。

納瓦羅在接受福斯新聞訪問時說，事實很清楚，波頓的行為模式是重複的，進入一個政府團隊，推動自己想要的議程，直到被開除或自行離職，在離開後回過頭批評前老闆；就如同波頓在小布希政府時代，謊稱伊拉克有大規模毀滅性武器，讓小布希政府對伊拉克開戰，在離開小布希政府後，就發動色情復仇（revenge porn，指為報復前情人而散發親密照的舉動）。」

主持人反問納瓦羅「revenge porn？」納瓦羅說，這就是「深沼澤式的政治版色情復仇（It’s the deep swamp political equivalent of revenge porn.，指為報復川普不惜將其拖入深沼澤中）」，也稱這是波頓的行為模式。

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