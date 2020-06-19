美再放狠話 川普：保留與陸「完全脫鉤」的選項

美中外交高層17日在夏威夷會談，中方代表楊潔篪在會中表示願兌現美中第一階段貿易協議的所有義務，美國貿易代表賴海哲也在國會作證稱「期待中方持續落實協議，協議沒有減弱跡象」；美國總統川普又在推特貼文「美國的確在各種不同情況下，都保留了與中國大陸完全脫鉤的選項。」

這已非川普近日來首次說要與中國大陸脫鉤。

美國國務卿龐培歐17日與中共中央政治局委員楊潔篪在夏威夷會談，龐培歐稱楊潔篪再次承諾願兌現美中第一階段經貿協議中的所有義務。

賴海哲（Robert Lighthizer）17日先後到聯邦眾議院籌款委員會與聯邦參議院財政委員會作證，他說，美中第一階段貿易協議沒有減弱的跡象，這仍然是很好的協議；「我期待中方持續落實協議，他們說他們會的」；賴海哲還在會中舉例中方受疫情影響，仍努力採買美國產品希望達到預期目標。

但川普總統似乎不這麼想，他18日在推特上說，「這不是賴海哲的錯，可能是我說得不夠清楚－美國的確在各種不同情況下，都保留了與中國大陸完全脫鉤的選項。」

川普在5月14日接受福斯新聞專訪時曾說，「我們有很多事情可以做，包括全面切斷與中國大陸的關係，若這樣麼做，可讓我們省下5000億美元」。

他隔天在玫瑰花園記者會上又說，協議的墨跡未乾，瘟疫（指新冠肺炎）已到，「而貿易協議，某種程度上我已不像當初這麼喜歡」，暗示可透過施加關稅或撕毀協議方式懲罰中國大陸在疫情通報上刻意延遲，造成全球蔓延。