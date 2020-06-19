新聞眼／台灣醒醒吧！別被用完即丟

聯合報 / 記者張加
波頓新書提到，在川普眼中，台灣只是「筆尖」。（美聯社）
波頓新書提到，在川普眼中，台灣只是「筆尖」。（美聯社）

白宮前國安顧問波頓出新書，提到在總統川普眼中，台灣只是「筆尖」，中國大陸則是白宮橢圓辦公室那張又大又硬的桌子。從波頓的視角，看清川普對兩岸、人權香港等議題的真實態度，以為川普政府親台反中的一派人士，該被台灣之友波頓的話打醒了；清醒後，好好思考一下，如何避免讓台灣變成用完即丟的筆。

白宮力阻波頓新書《白宮回憶錄》出版，波頓十七日先透過媒體發表涉及大陸的部分內容，時間點相當巧。這天，國務卿龐培歐與中共中央政治局委員楊潔篪在夏威夷會面，七大工業國（G7）外長聯合聲明敦促北京重新考慮港版國安法，川普還簽了「維吾爾人權政策法案」。

但波頓指出，川普曾表示支持中國在新疆建造集中營。去年六月川普和大陸國家主席習近平在大阪會談，習向川普解釋他為何要在新疆建造集中營。波頓引述美方翻譯所說，川普稱習近平應建造集中營，他認為這是正確舉措。根據波頓新書，去年天安門事件卅周年之際，川普也拒絕發表白宮聲明。

指望川普政府挺港、捍衛人權與民主價值的人，無疑被澆了盆冷水；至於台灣，川普則以「行動」表明他深知兩岸實力懸殊，川普以大辦公桌和小筆尖來說明，他認為台灣的分量遠不如大陸。

不是說筆不重要，畢竟川普常用筆改講稿、簽法案與協議，想必簽台灣旅行法、香港人權與民主法、美中第一階段貿易協議，筆都派上用場。只是總統簽完後，往往會把筆送人留念；即使不送人，若手上的筆沒水了，川普應不會因念舊而留下無用的筆。

筆，用完即丟；名為「堅毅」的白宮辦公桌卻有其重量與地位。波頓這篇書摘，沒有提到太多台灣，點到為止，但已足夠。

波頓筆下的川普政府，對與美國共享民主價值的台灣而言，是個警訊。蔡政府及民進黨再怎麼親美、親川普政府，也不至於質疑老友波頓的誠信吧？

川普 波頓 白宮 人權 港版國安法 集中營 習近平 香港 新疆 台灣旅行法

延伸閱讀

爆料川普「把台灣用完即丟」 波頓打醒蔡政府了嗎

【重磅快評】台灣是川普桌上的筆尖 民主盟友值多少？

波頓新書爆料 川普為連任向習近平求情

禁波頓新書 川普政府告上法院

相關新聞

波頓新書：川普為連任求習近平 視台灣如桌上筆尖

美國白宮前國家安全顧問波頓即將出版的新書披露，美國總統川普為了連任，去年當面要求中國大陸國家主席習近平幫忙，希望多買美國...

波頓新書爆料 習近平、普亭、金正恩都懂操縱川普

白宮前國家安全顧問波頓在即將出版的新書中爆料，美國總統川普對國際局勢缺乏常識，對他喜歡的強人領袖和獨裁者，不吝大做人情，...

新書爆前老闆猛料 波頓受訪稱：川普不適任

前白宮國家安全顧問波頓在即將出版的新書中大爆不利「前老闆」川普的料，媒體昨天搶先刊登書摘，而根據今天發布的媒體訪問摘要，...

新聞眼／台灣醒醒吧！別被用完即丟

白宮前國安顧問波頓出新書，提到在總統川普眼中，台灣只是「筆尖」，中國大陸則是白宮橢圓辦公室那張又大又硬的桌子。從波頓的視...

川普痛罵波頓騙子 力阻新書出版

美國總統川普十七日接受華爾街日報專訪時，駁斥前國家安全顧問波頓新書內容。川普罵波頓是「騙子」，指波頓一派胡言，書中各種說...

美上周申領失業給付人數未明顯改善 復甦之路漫漫

美國18日公布，最新一周（6月13日止）首度申領失業給付人數稍稍減少到150.8萬人，卻仍然超過百萬人，連續申請給付人數...

波頓 鷹派中的鷹派 對外強硬對內強勢

美國前國安顧問波頓即將出版的新書內容掀起軒然大波，白宮緊急採取法律途徑尋求禁止出版。波頓在華府政壇向來是「鷹派中的鷹派」...

美中夏威夷會談 陸：觸及台港疆

美國國務卿龐培歐與中共中央政治局委員楊潔篪十七日在夏威夷舉行會談，美國國務院發言人歐塔加斯表示，兩人交換對美中關係的看法...

美國第一例！保守派網路名人拒戴口罩 遭航空公司拒載

美國航空協會（Airlines for America）15日才剛宣布，旗下航空公司將更嚴格執行乘客及空服員必須戴上口罩...

波頓新書指川普求習買農產 陸外交部：不干涉美內政

前白宮國家安全顧問波頓出書，指總統川普曾向中國國家主席習近平求情採購農產品以助選情。中國外交部發言人趙立堅今天說，中方一...

美專家警告：北韓可能透過網路攻擊美國總統大選

美國福斯新聞網報導，專家警告，北韓可能在11月透過網路攻擊美國總統大選...

紐約關閉公廁 民眾怨被迫在公園垃圾桶後解放

數月以來全國各地受到疫情影響劇烈，公廁也因為使用的人太多、通風不良和許多接觸點等，被認為是病菌的溫床，導致許多公共場合關閉公廁；但這卻帶來更糟糕的副作用，造成一些無處宣洩的人只能就地解放...

熱門新聞

中印肉搏戰細節曝光！陡峭山地鬥6小時 士兵摔落山谷亡

波頓新書揭醜聞 川普捧習近平：中國歷史最偉大領袖

中印邊境械鬥 大陸解放軍拿特製「狼牙棒」狂毆印軍

印度林業局人員山中驚見「紫灰色腳趾」 網友嚇壞：巫婆的腳

金正恩現況成謎？金與正怒炸兩韓聯辦 在韓台人曝邊境現況

北韓還要炸？金剛山恐成下一目標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。