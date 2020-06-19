新聞眼／台灣醒醒吧！別被用完即丟

白宮前國安顧問波頓出新書，提到在總統川普眼中，台灣只是「筆尖」，中國大陸則是白宮橢圓辦公室那張又大又硬的桌子。從波頓的視角，看清川普對兩岸、人權、香港等議題的真實態度，以為川普政府親台反中的一派人士，該被台灣之友波頓的話打醒了；清醒後，好好思考一下，如何避免讓台灣變成用完即丟的筆。

白宮力阻波頓新書《白宮回憶錄》出版，波頓十七日先透過媒體發表涉及大陸的部分內容，時間點相當巧。這天，國務卿龐培歐與中共中央政治局委員楊潔篪在夏威夷會面，七大工業國（G7）外長聯合聲明敦促北京重新考慮港版國安法，川普還簽了「維吾爾人權政策法案」。

但波頓指出，川普曾表示支持中國在新疆建造集中營。去年六月川普和大陸國家主席習近平在大阪會談，習向川普解釋他為何要在新疆建造集中營。波頓引述美方翻譯所說，川普稱習近平應建造集中營，他認為這是正確舉措。根據波頓新書，去年天安門事件卅周年之際，川普也拒絕發表白宮聲明。

指望川普政府挺港、捍衛人權與民主價值的人，無疑被澆了盆冷水；至於台灣，川普則以「行動」表明他深知兩岸實力懸殊，川普以大辦公桌和小筆尖來說明，他認為台灣的分量遠不如大陸。

不是說筆不重要，畢竟川普常用筆改講稿、簽法案與協議，想必簽台灣旅行法、香港人權與民主法、美中第一階段貿易協議，筆都派上用場。只是總統簽完後，往往會把筆送人留念；即使不送人，若手上的筆沒水了，川普應不會因念舊而留下無用的筆。

筆，用完即丟；名為「堅毅」的白宮辦公桌卻有其重量與地位。波頓這篇書摘，沒有提到太多台灣，點到為止，但已足夠。

波頓筆下的川普政府，對與美國共享民主價值的台灣而言，是個警訊。蔡政府及民進黨再怎麼親美、親川普政府，也不至於質疑老友波頓的誠信吧？