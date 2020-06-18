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紐約關閉公廁 民眾怨被迫在公園垃圾桶後解放
數月以來全國各地受到疫情影響劇烈，公廁也因為使用的人太多、通風不良和許多接觸點等，被認為是病菌的溫床，導致許多公共場合關閉公廁；但這卻帶來更糟糕的副作用，造成一些無處宣洩的人只能就地解放。
根據「紐約郵報」(New York Post)的報導，將紐約市形容成一只「公共夜壺」，隨著夏天氣溫不斷飆升，市區有如溫室一般悶熱讓人難以忍受，更多民眾外出，使得情況更糟。
一名匿名受訪的紐約市民表示，紐約市的衛生亂象已經成為她和朋友們之間討論的重大議題之一，她說：「我曾被迫在展望公園(Prospect Park)裡，一個大垃圾桶的後面偷上廁所，但所有的公共場所像麥當勞和星巴克都不開放廁所，如果你正好離家很遠，那你能怎麼辦？」
新澤西州雖然在5月初開放公園，卻發現各地被人遺留裝著尿液的瓶罐，該州警長卡拉漢(Patrick J. Callahan)對此提出警告：「我們了解大部分的廁所目前未開放使用，但民眾應該謹慎的計畫，而不是將尿液裝瓶後就到處亂丟。」
上述兩地的居民也不是公廁關閉後唯一的受害者，根據芝加哥交通安全維權網站Streetsblog的紀錄：「所有的圖書館、公園和公共場所都因為疫情關閉，而零售商店的廁所一般也不開放外人使用，造成民眾外出許多的不便，尤其是在逛街或運動時。」
此外，非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察殺害事件的抗議行動也在各地蔓延，出外抗議的民眾也同樣面臨沒有廁所可用的窘境；名為@OpenYourLobby的推特帳號就發文表示，希望博物館或電影院能開放廁所，供抗議的民眾使用。
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