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【重磅快評】台灣是川普桌上的筆尖 民主盟友值多少？

聯合報 / 主筆室
美國總統川普形容台灣為筆尖，中國是超大硬辦公桌。路透
美國總統川普形容台灣為筆尖，中國是超大硬辦公桌。路透

美國華爾街日報獨家摘刊前國家安全顧問波頓即將出版的回憶錄，揭露川普許多外交決策的內幕。如果蔡英文聽到川普推崇習近平為「中國歷史上最偉大領袖」還會噗哧失笑的話，那麼川普形容台灣為筆尖，而中國卻是超大硬辦公桌的比喻，蔡英文就不僅應嘆「民主盟友一斤幾元」，甚至應該思之心驚了。

波頓是去年九月被川普直接在推特上宣布撤職的，可想而知這是一本回憶錄的復仇記；而波頓原本就是親台反中的鷹派，他會批評川普的中國政策也不難想像。白宮試圖以國安理由及法律手段封鎖新書，但波頓堅持出版。從華爾街日報的摘刊片段，不難理解白宮為何要封殺這本回憶錄。

波頓的回憶錄爆料白宮的決策混亂，更直指川普只在乎連任，不惜多次犯下危及國安罪行。波頓不僅詳述川普對美中談判的退讓、對台灣議題的無知，以及對香港抗爭的消極，也揭露川普卑恭地視「川習會」為「夢想實現」，甚至犧牲國家利益，懇求習近平助他連任。

其實，如果「川習會」是川普的「夢想實現」，那麼「川蔡通話」應該也是蔡英文的「夢想實現」。但對於這通電話，川普當初的辯辭卻是，「很有意思，美國出售台灣數十億美元軍備，但我卻不應該接一通祝賀電話」。原來，當蔡英文歡慶就職演說所提「加入全球議題的價值同盟」夢想實現時，川普已經在惦量「民主盟友一斤幾元」了。

因此，波頓所透露，川普在聽了華爾街金融家如何在中國投資致富後，就對台灣感到反胃的情形，不難理解。更嚴重的是，台灣本來就該擔心，美國為其國家利益而犧牲台灣；而今川普卻可以犧牲美國國家利益，懇求習近平助他連任。那麼，台灣別說要當蔡英文所幻想的「棋手」，在川普眼中恐怕還不一定算得上「棋子」。

原來川普只把台灣當筆尖。但被川普用來比喻中國的那張桌子，也就是白宮橢圓形辦公室裡那張十九世紀製作、名為「堅毅」的超硬大辦公桌，長期為美國政治決策中樞和世界政治舞台中心。美國總統在「堅毅桌」上寫字的筆卻隨時替換，川普也常簽完法案後，筆就隨手贈人。川普會用筆尖在桌上寫字，但不會笨到認為可以用筆尖戳壞那張桌子。

波頓說，「美國對另一民主盟友的承諾與義務，不過如此。」波頓的回憶錄，不論會不會對川普尋求連任造成怎樣的傷害，蔡英文都不能只是看川普好戲，「民主價值同盟」夢碎之後，應該想想筆尖如何面對那張超大硬辦公桌的問題；尤其，即使美國總統換人做，這種對比形勢一時也恐難改變。

川普 蔡英文 白宮 習近平

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