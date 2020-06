與波頓新書同列亞馬遜前3 川普姪女出書揭家族秘辛也將被封殺

川普總統的姪女瑪麗.川普(Mary Trump)預計7月下旬共和黨全代會前出書,將「全盤托出」叔叔的故事;與對付前國安顧問波頓(John Bolton)的回憶錄一樣,川普將採取法律行動以封殺出版;不過兩人的著作尚未發行,就已在亞馬遜衝上暢銷書排行榜前三名。

截至17日晚間,瑪麗的「坐擁一切卻永不滿足:我的家族如何創造全世界最危險的男人」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man)在亞馬遜暢銷書排行榜暫居第三名;波頓同樣尚未上市的「事發之室-白宮回憶錄(The Room Where It Happened : A White House Memoir),已衝上第一名。

川普的爸爸佛瑞德.川普(Fred Trump)1999年過世時,將多數遺產留給四位孩子,唯獨漏1981年逝世的小佛瑞德.川普(Fred Trump Jr.),也就是瑪麗的爸爸。

瑪麗和哥哥佛瑞德.川普三世(Fred Trump III)曾在2000年與川普打官司,卻也簽下保密協議;因此她現在即將出書,已迫使川普請律師「看看怎麼處理」,可能出手提告。

雖然川普任職總統時瑪麗鮮少發聲,但過去他和家人對老佛瑞德(Fred Trump)遺留的房產出手時,曾批評「叔叔和嬸嬸應以此為恥,但他們絕不這麼認為」,可見雙方關係極差。

瑪麗為民主黨支持者,川普當選她曾難過表示「最難受的一晚」,內容恐怕對選情造成極大衝擊;這本書預計將揭露家族內部最悲慘和下流的一面,據傳將包括瑪麗自曝提供川普家族稅務資料,做為紐約時報的內幕報導。

瑪麗過去不論在推特的推文,還是接受媒體訪問,都展現出對保守派和國內政治現況的極度不滿;四年前川普當選總統的夜晚,曾表態支持喜萊莉.柯林頓(Hillary Clinton)的她崩潰表示「這根本大錯特錯」、「我為美國感到悲哀」、「2016是最慘一年」。

面對川普的勝選,她指出「多數美國人充滿仇恨、自私,只關心自己的利益」。她目前的推特首頁,更放上華府馬路被漆上「黑人的命也是命」的圖片。