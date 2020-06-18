與波頓新書同列亞馬遜前3 川普姪女出書揭家族秘辛也將被封殺

川普總統的姪女瑪麗．川普（Mary Trump）預計7月下旬共和黨全代會前出書，將「全盤托出」叔叔的故事；與對付前國安顧問波頓（John Bolton）的回憶錄一樣，川普將採取法律行動以封殺出版；不過兩人的著作尚未發行，就已在亞馬遜衝上暢銷書排行榜前三名。

截至17日晚間，瑪麗的「坐擁一切卻永不滿足：我的家族如何創造全世界最危險的男人」（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man）在亞馬遜暢銷書排行榜暫居第三名；波頓同樣尚未上市的「事發之室－白宮回憶錄（The Room Where It Happened : A White House Memoir），已衝上第一名。

川普的爸爸佛瑞德．川普（Fred Trump）1999年過世時，將多數遺產留給四位孩子，唯獨漏1981年逝世的小佛瑞德．川普（Fred Trump Jr.），也就是瑪麗的爸爸。

瑪麗和哥哥佛瑞德．川普三世（Fred Trump III）曾在2000年與川普打官司，卻也簽下保密協議；因此她現在即將出書，已迫使川普請律師「看看怎麼處理」，可能出手提告。

雖然川普任職總統時瑪麗鮮少發聲，但過去他和家人對老佛瑞德（Fred Trump）遺留的房產出手時，曾批評「叔叔和嬸嬸應以此為恥，但他們絕不這麼認為」，可見雙方關係極差。

瑪麗為民主黨支持者，川普當選她曾難過表示「最難受的一晚」，內容恐怕對選情造成極大衝擊；這本書預計將揭露家族內部最悲慘和下流的一面，據傳將包括瑪麗自曝提供川普家族稅務資料，做為紐約時報的內幕報導。

瑪麗過去不論在推特的推文，還是接受媒體訪問，都展現出對保守派和國內政治現況的極度不滿；四年前川普當選總統的夜晚，曾表態支持喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）的她崩潰表示「這根本大錯特錯」、「我為美國感到悲哀」、「2016是最慘一年」。

面對川普的勝選，她指出「多數美國人充滿仇恨、自私，只關心自己的利益」。她目前的推特首頁，更放上華府馬路被漆上「黑人的命也是命」的圖片。