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波頓新書藏機密？美國安局審查過關 親川派介入興訟

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合17日電
美前國安顧問波頓（John Bolton）。 圖／美聯社
美前國安顧問波頓（John Bolton）。 圖／美聯社

前國安顧問波頓（John Bolton）即將上市的回憶錄在被媒體陸續披露後，司法部17日晚尋求緊急命令封殺波頓的回憶錄出版，升高雙方法律戰緊張情勢。波頓新書「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White House Memoir）原定23日出版。

司法部出手後不到24小時，華爾街日報（WSJ）17日刊登波頓回憶錄的摘錄內容後，華郵等媒體也接續爆料。

司法部17日的緊急封殺令尋求正式禁止波頓出書，但法律專家表示，這不太可能成功，尤其考量此書已印好並送往各書店倉庫，且已交給媒體閱讀。

國安局資深顧問艾倫．奈特（Ellen Knight）擁有波頓最初版本的回憶錄，她與波頓合作並在4月完成編修。訟案指出，「4月27日左右，奈特完成她的審查，認為修改版本沒有包含機密內容。」

但到了5月2日，國家安全會議（NSC）資深情報主任艾利斯（Michael Ellis）推動「額外審查」，而這項要求的下令者正是接任波頓的現任國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）；歐布萊恩看過奈特的紀錄和波頓回憶錄修改版本，認為書中仍有機密資訊。

司法部案件主張，歐布萊恩比奈特更有資格審查那些內容屬於機密；華郵指出，這或許屬實，畢竟奈特所知的機密資訊較不如歐布萊恩來得多，但奈特與波頓合作修改數月，就她的判斷，並未察覺書中包含機密資訊。

紐約時報2月一篇分析報導指出，歐布萊恩對於波頓新書的看法，與他和川普的關係密切相關；歐布萊恩是川普任命的人選，也成為川普最忠心的幕僚之一。

國安局 川普

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