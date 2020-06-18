回應波頓新書指控 川普痛罵「騙子 ，一派胡言」

川普總統17日晚間接受華爾街日報專訪時，駁斥前任國家安全顧問波頓(John Bolton)爆料新書的內容；川普罵波頓是「騙子」，指波頓一派胡言，書中各種指稱都是波特離開政府團隊後，怨懟之下的誇大渲染。

川普受訪時說，他與國務卿龐培歐(Mike Pompeo)關係良好，至於波頓書中指稱川普同意中國國家主席習近平興建收容維吾爾族穆斯林拘留所，全為空穴來風。

談到波頓，川普說：「他是個騙子。白宮裡頭，所有人都討厭波頓。」

對於川普的最新回應，波頓發言人並不願評論。

川普接受華爾街日報訪問時說，美中貿易談判期間，原本被美方開罰的兩家中國企業後來被取消處分，如此決策是正確的。

波頓在書中指出，美國為表達對中國對待維吾爾族的方式極為不滿，曾經考慮制裁中國，卻因川普不願讓美中貿易談判生波而作罷。

川普17日晚間則說，波頓所言並非事實。川普舉例說，17日稍早已經簽署命令，針對中國拘留維吾爾族人警告將予以制裁，「其實我可以很容易就把這道命令給封殺掉的。」

川普表示，取消對兩家中國企業的處分，並不是為了在貿易談判當中討好習近平。

波頓在書中透露，他與其他高層幕僚曾經聯手力勸川普，應該對於華為與美國企業做生意重新發布禁令。但川普17受訪時則強調：「我對待華為是非常強硬的，從來沒人跟我一樣如此強硬。」

至於推翻中興通訊(ZTE)的懲處，川普則說，中興通訊必須繳13億元罰款，董事會也被迫改組。他說：「中興通訊是我的決定。這是一個超乎想像的好決定。」