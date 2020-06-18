波頓新書揭醜聞 川普捧習近平「中國歷史最偉大領袖」

華爾街日報17日獨家刊出前國家安全顧問波頓（John Bolton）新書摘錄， 波頓以第一人稱娓娓道出川普如何將2018年12月首次「川習會」視為夢想實現、兩次川習會的兩位元首對話、川普面對中美貿易談判如何「隨興退讓」，並大刺刺提及如何才能讓自己順利連任；此外，川普如何看待香港抗爭的被動以及對台灣議題的消極，也驚人曝光。

一切為連任→任何重大決策 背後都有選舉算計

波頓表示：「 川普與習近平的對話，不僅反映出川普貿易政策前後不一，也反映他一心將自身政治利益與美國國家利益合而為一。他不僅在貿易問題上，更在整個國家安全領域上，將個人的事和國家大事混為一談。在白宮任職期間，我很難確定川普做出的任何重大決定，背後沒有出於連任的算計。」

波頓指出，川普無數次類似對話，已構成一種根本無法接受的行為模式，侵蝕了其總統職位的正當性。如果民主黨主張彈劾者當初不是一味沉迷在2019年烏克蘭通俄門事件，而是花時間更有系統追究川普整個外交政策的所作所為，彈劾結果可能會大不相同。

波頓新書「事發之室－白宮回憶錄（The Room Where It Happened : A White House Memoir）」預定23日出版；波頓摘錄指出，他2018年4月成為川普國家安全顧問後，許多努力都是徒勞。

談中美貿易→處理一團亂 賴海哲憂川脫繮「胡亂退讓」

「中美貿易問題打從一開始就處理得一團亂。」波頓寫道，「川普最喜歡找來一小批人在橢圓形辦公室或羅斯福廳（Roosevelt Room）開會討論這些複雜爭議，翻來覆去都是同樣的問題。要不是沒有解決方案，就是結果更糟，一天推一個辦法，然後過幾天後改用完全相反的辦法。」

隨著2018年11月中期選舉接近，對中國貿易戰幾無進展，白宮焦點開始轉移到12月布宜諾斯艾利斯20國峰會。川普把「川習會」看作是「夢想實現」，兩大人物聚頭，把歐洲擱在一邊，想面對面談條件。美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）非常擔心川普「一旦脫繮就會胡亂退讓。」

視川習會為夢想實現→稱憲法應為他廢除總統只連任兩屆限制

12月1日布宜諾斯艾利斯晚宴上，習近平先對川普大灌迷湯，讓川普飄飄然。接著習近平照本宣科，一切都先經過謹慎部署；「至於川普則是即興起舞，美國這邊沒有人知道他下一分鐘會說出什麼。」

過程中，有一幕特別令人瞠目；習近平告訴川普，他想與川普再合作六年；川普答道，有人說憲法規定總統只能連任兩屆的限制，應該為了他而廢除。習近平則說，美國選舉太多了，他只想和川普打交道，川普當時同意地點頭。

對習低姿態→要求中國增購關鍵州農產 以利他拉票

波頓說，他很擔心川普會將習近平要求照單全收，川普的反應其實也與這擔心相去不遠。川普單方提出美國關稅會保持在10％而不是提高到他之前威脅的25％。至於交換條件，川普只要求增加中方增購一些農產品，好爭取關鍵農業州投票支持。若達成協議，美國將降低所有關稅。

2019年6月18日，日本大阪20國峰會、二度川習會前一周，川普與習近平熱線電話交談。川普告訴習近平與中國達成貿易協議，是他所做過最受歡迎的事，對他來說是一大政治利多。

6月29日川習會上，習近平提到，一些美國政治人物呼籲與中國進行新冷戰，是誤判情勢。川普立即認為習近平是指民主黨，他說民主黨人對中國充滿敵意，然後令人錯愕地將對話題轉到即將舉行的美國總統大選，間接提到中國有經濟實力，懇請習近平確保他能獲勝。

習近平後來同意美中重啟貿易談判，歡迎川普讓步「不再徵收新關稅」並同意美中應優先談判恢復農產品後，川普大喜過望說：「你是300年來最偉大的中國領導人！」幾分鐘後，川普將這句話改為「中國歷史上最偉大領袖」。

波頓表示，去年中美貿易談判進行同時，香港發生大規模抗議活動，示威人數上達150萬人。他聽到川普6月12日首度反應：「這很重要。但我不想介入，我們也有人權問題。」六四天安門事件30周年，川普拒絕發表白宮聲明，還不正確地說：「那是15年前，現在誰還在乎呢？我正努力達成協議。別的什麼都不想要。」

對民主盟友→台灣是筆尖 中國是超硬辦公桌

波頓並指出，川普對台灣態度尤其消沉。川普最愛拿白宮橢圓形辦公室文物來做比喻。他先指向一支簽字筆尖說：「這是台灣」，然後再指向那張歷史悠久、名為「堅毅」(Resolute)的超硬辦公桌說：「這是中國」。

波頓反諷地說，這就是川普對美國另一個民主盟友的承諾和義務。

波頓表示，現在川普急劇轉向反華言論，一來是川普對於與中國締結大型貿易協定感到沮喪，也害怕新冠病毒疫情大流行對其連任前景造成負面政治影響，現在他大有理由指責中國，但他言行是否一致，尚待觀察。

波頓指出，「最重要的是，川普當前對中國立場是否會延續到大選過後？川普總統任期，完全不是基於哲學思維或任何大戰略或政策，而是基於川普個人。那些以為自己知道川普第二任期會有什麼作為的人，可得好好想清楚。」